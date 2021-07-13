К семейному врачу обратились с просьбой подделать факт вакцинации: уголовное дело пока не возбуждено

Ольга Процевска, доктор коммуникационных наук, написала в соцсети, что ее мать, которая является семейным врачом в Латгалии, получила запрос о фальсификации факта вакцинации Covid-19, но Госполиция отказалась возбудить уголовное дело.

Процевска подчеркнула, что ее мать, получив такую просьбу, обратилась в Госполицию, указав имя и фамилию фигуранта в своем заявлении, но уголовное дело возбуждено не было.

В своем ответе под постом Процевской в ​​Twitter Госполиция подчеркнула, что ситуация будет прояснена.

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) также оставило сообщение у записи Процевской о том, что о случаях, когда медицинскому персоналу предлагалось подделать свидетельство о вакцинации Covid-19 в обмен на деньги или другие незаконные льготы, необходимо сообщать в KNAB.

Nē, tas NAV ok!@MGolubeva_LV, ceru uz aktīvu iesaisti informācijas pārbaudīšanā un sitiācijas atrisināšanā. https://t.co/Yi3ZGE2ogP — Anita Muizniece (@anita_muizniece) July 13, 2021

Labdien! Ja ir informācija par gadījumiem, kad medicīnas darbiniekiem piedāvāts viltot vakcinācijas sertifikātu apmaiņā pret naudu vai citiem prettiesiskiem labumiem, par to jāziņo KNAB. Ziņot var arī anonīmi iestādes mobilajā lietotnē “Ziņo KNAB”. — Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (@KNABinforme) July 13, 2021

Как сообщал ReTV, спрос на поддельные сертификаты о вакцинации растет. Одна из возможных причин - строгие требования правительства к непривитым.

Латвийская ассоциация врачей получила несколько тревожных сообщений от коллег - пациенты присылают электронные письма с обещанием заплатить за поддельный сертификат о вакцинации. Руководитель ассоциации Сармите Вейде говорит: "Они просят за деньги внести данные о вакцинации в систему e-veselībа, при этом не получая вакцины".