К семейному врачу обратились с просьбой подделать факт вакцинации: уголовное дело пока не возбуждено

Ольга Процевска, доктор коммуникационных наук, написала в соцсети, что ее мать, которая является семейным врачом в Латгалии, получила запрос о фальсификации факта вакцинации Covid-19, но Госполиция отказалась возбудить уголовное дело.
Процевска подчеркнула, что ее мать, получив такую просьбу, обратилась в Госполицию, указав имя и фамилию фигуранта в своем заявлении, но уголовное дело возбуждено не было.
В своем ответе под постом Процевской в Twitter Госполиция подчеркнула, что ситуация будет прояснена.
Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) также оставило сообщение у записи Процевской о том, что о случаях, когда медицинскому персоналу предлагалось подделать свидетельство о вакцинации Covid-19 в обмен на деньги или другие незаконные льготы, необходимо сообщать в KNAB.
Как сообщал ReTV, спрос на поддельные сертификаты о вакцинации растет. Одна из возможных причин - строгие требования правительства к непривитым.
Латвийская ассоциация врачей получила несколько тревожных сообщений от коллег - пациенты присылают электронные письма с обещанием заплатить за поддельный сертификат о вакцинации. Руководитель ассоциации Сармите Вейде говорит: "Они просят за деньги внести данные о вакцинации в систему e-veselībа, при этом не получая вакцины".
ReTV известно, что в одном из центров вакцинации в Видземе пациент пытался предложить сотруднику 50 евро в обмен на поддельный сертификат. В социальных сетях все чаще можно увидеть цены, по которым возможно купить поддельные сертификаты: от 500 до 600 евро в Риге, от 120 до 250 евро - в Латгале.