Вт, 13.07.2021
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Гатис Эглитис, министр благосостояния

К семейному врачу обратились с просьбой подделать факт вакцинации: уголовное дело пока не возбуждено

ФОТО: Syda Productions/shutterstock.com

Госполиция (VP) комментирует ситуацию в связи с просьбой у семейного врача в Латгалии сфальсифицировать факт вакцинации от Covid-19, сказано в записи VP в Twitter.

Ольга Процевска, доктор коммуникационных наук, написала в соцсети, что ее мать, которая является семейным врачом в Латгалии, получила запрос о фальсификации факта вакцинации Covid-19, но Госполиция отказалась возбудить уголовное дело.

Процевска подчеркнула, что ее мать, получив такую просьбу, обратилась в Госполицию, указав имя и фамилию фигуранта в своем заявлении, но уголовное дело возбуждено не было.

В своем ответе под постом Процевской в ​​Twitter Госполиция подчеркнула, что ситуация будет прояснена.

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) также оставило сообщение у записи Процевской о том, что о случаях, когда медицинскому персоналу предлагалось подделать свидетельство о вакцинации Covid-19 в обмен на деньги или другие незаконные льготы, необходимо сообщать в KNAB.

Как сообщал ReTV, спрос на поддельные сертификаты о вакцинации растет. Одна из возможных причин - строгие требования правительства к непривитым.

Латвийская ассоциация врачей получила несколько тревожных сообщений от коллег - пациенты присылают электронные письма с обещанием заплатить за поддельный сертификат о вакцинации. Руководитель ассоциации Сармите Вейде говорит: "Они просят за деньги внести данные о вакцинации в систему e-veselībа, при этом не получая вакцины".

ReTV известно, что в одном из центров вакцинации в Видземе пациент пытался предложить сотруднику 50 евро в обмен на поддельный сертификат. В социальных сетях все чаще можно увидеть цены, по которым возможно купить поддельные сертификаты: от 500 до 600 евро в Риге, от 120 до 250 евро - в Латгале.

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