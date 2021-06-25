Вт, 13.07.2021
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Ричард Болотник, боксер

У здания парламента Литвы прошла акция против нелегальных мигрантов

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:

  • Глава МВД Украины Арсен Аваков подал в отставку.
  • В Верховной Раде обсуждают легализацию медицинской марихуаны.
  • В России новый рекорд суточной смертности от коронавируса – за последний день умерли 780 человек.
  • У здания парламента Литвы прошла акция против нелегальных мигрантов

Все подробности - в новом выпуске!

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

 
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