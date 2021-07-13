Глава МВД Украины Арсен Аваков подал в отставку

"Согласно части первой статьи 18 закона Украины „О Кабинете министров Украины“ подал заявление об отставке с должности министра внутренних дел. Спасибо команде МВД за годы совместной работы. Спасибо каждому офицеру, рядовому и служащему. Имею честь!" - цитирует заявление Авакова пресс-служба МВД Украины.

Депутат Верховной Рады Елизавета Ясько написала в Facebook, что парламент может рассмотреть вопрос отставки Авакова 14 или 15 июля.