Вт, 13.07.2021
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Юрис Янсонс, омбудсмен, об обязательной вакцинации
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Глава МВД Украины Арсен Аваков подал в отставку

ФОТО: Reuters/ScanPix

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подал заявление об увольнении с поста главы МВД, сообщает "Медуза".

"Согласно части первой статьи 18 закона Украины „О Кабинете министров Украины“ подал заявление об отставке с должности министра внутренних дел. Спасибо команде МВД за годы совместной работы. Спасибо каждому офицеру, рядовому и служащему. Имею честь!" - цитирует заявление Авакова пресс-служба МВД Украины.

Депутат Верховной Рады Елизавета Ясько написала в Facebook, что парламент может рассмотреть вопрос отставки Авакова 14 или 15 июля.

Арсен Аваков руководил министерством внутренних дел Украины с 27 февраля 2014 года. С первых месяцев работы против министра выступали украинские политики и активисты. Аваков сохранил должность даже после того, как Владимир Зеленский стал президентом страны.

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