Глава МВД Украины Арсен Аваков подал в отставку
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подал заявление об увольнении с поста главы МВД, сообщает "Медуза".
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подал заявление об увольнении с поста главы МВД, сообщает "Медуза".
"Согласно части первой статьи 18 закона Украины „О Кабинете министров Украины“ подал заявление об отставке с должности министра внутренних дел. Спасибо команде МВД за годы совместной работы. Спасибо каждому офицеру, рядовому и служащему. Имею честь!" - цитирует заявление Авакова пресс-служба МВД Украины.
Депутат Верховной Рады Елизавета Ясько написала в Facebook, что парламент может рассмотреть вопрос отставки Авакова 14 или 15 июля.
Арсен Аваков руководил министерством внутренних дел Украины с 27 февраля 2014 года. С первых месяцев работы против министра выступали украинские политики и активисты. Аваков сохранил должность даже после того, как Владимир Зеленский стал президентом страны.