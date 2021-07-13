"Рига" не смогла пробиться во второй отборочный раунд Лиги чемпионов

Матч завершился вничью 1:1, но за счёт победы "Мальмё" неделю назад у себя дома (1:0), во второй отборочный раунд Лиги чемпионов вышла шведская команда.

В первом тайме "Мальмё" больше контролировал мяч и на 33-й минуте хорват Антонио Чолак сумел открыть счёт в матче. После перерыва игра изменилась и уже "Рига" владела преимуществом, постоянно угрожая воротам соперника. На 57-й минуте после подачи Микаэля Сойсало со штрафного Антоний Черномордый головой поразил ворота "Мальмё" и вернул интригу в матче.

К сожалению, в оставшееся время чемпиону Латвии так и не удалось забить гол в ворота шведской команды, чтобы игра перешла в дополнительное время. 2:1 - победа "Мальмё" по сумме двух матчей.

Таким образом, рижане продолжат выступления в новом европейском клубном турнире Лиге конференций. Соперником подопечных Андриса Рихертса станет северомакедонский клуб "Шкендия", который в первом отборочном раунде Лиги чемпионов по сумме двух матчей уступил словенской "Муре" со счётом 0:6.