"Рига" не смогла пробиться во второй отборочный раунд Лиги чемпионов
Футбольный клуб "Рига" на стадионе "Сконто" сыграл вничью со шведским клубом "Мальмё" и завершил выступления уже на первой отборочной стадии Лиги чемпионов.
Футбольный клуб "Рига" на стадионе "Сконто" сыграл вничью со шведским клубом "Мальмё" и завершил выступления уже на первой отборочной стадии Лиги чемпионов.
Матч завершился вничью 1:1, но за счёт победы "Мальмё" неделю назад у себя дома (1:0), во второй отборочный раунд Лиги чемпионов вышла шведская команда.
В первом тайме "Мальмё" больше контролировал мяч и на 33-й минуте хорват Антонио Чолак сумел открыть счёт в матче. После перерыва игра изменилась и уже "Рига" владела преимуществом, постоянно угрожая воротам соперника. На 57-й минуте после подачи Микаэля Сойсало со штрафного Антоний Черномордый головой поразил ворота "Мальмё" и вернул интригу в матче.
К сожалению, в оставшееся время чемпиону Латвии так и не удалось забить гол в ворота шведской команды, чтобы игра перешла в дополнительное время. 2:1 - победа "Мальмё" по сумме двух матчей.
Таким образом, рижане продолжат выступления в новом европейском клубном турнире Лиге конференций. Соперником подопечных Андриса Рихертса станет северомакедонский клуб "Шкендия", который в первом отборочном раунде Лиги чемпионов по сумме двух матчей уступил словенской "Муре" со счётом 0:6.
Лига конференций УЕФА - новый турнир, который был создан для того, чтобы у команд было больше возможностей показать себя на международной арене. Это будет третий уровень европейского клубного футбола, после Лиги чемпионов и Лиги Европы.