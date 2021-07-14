Ср, 14.07.2021
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Владимир Путин в статье "Об историческом единстве русских и украинцев"

4 знака Зодиака, которые никогда ничего не забывают и не прощают

ФОТО: pixabay.com/Sammy-Williams

В круговерти жизни мы со временем забываем о чем-то, что в ней происходило, пусть даже это были и не самые приятные моменты, более того - неприятности хочется поскорее забыть. Но есть люди, обладающие особенным даром помнить все, каждую мелочь. Если вы причинили им боль, они не забудут этого до конца своих дней...

Как говорят астрологи, благодаря эйдетической памяти эти люди никогда ничего не забывают, никого не прощают и не умеют отпускать прошлое. Им не составляет никакого труда что-либо вспомнить и рассказать об этом в мельчайших подробностях.

Эксперты назвали четыре знака Зодиака, представители которых обладают отличной памятью и способностью запоминать буквально все!

Телец

Тельцы обладают фотографической памятью. Они могут запоминать вещи с помощью визуальных образов, благодаря чему спустя годы с легкостью вспоминают все детали того или иного события.

Они не прощают, не забывают и ведут себя довольно прямолинейно в том, что касается напоминания окружающим об их проступках.

Рак

Раки - чрезвычайно чувствительные создания, а потому их очень легко обидеть. Эйдетическая память вынуждает их защищаться от всех, кто причинил им боль в прошлом.

Скорпион

Скорпионы ничего не забывают. Вас удивит их способность запоминать даже мельчайшие детали самых незначительных событий. Начиная от счастливых моментов и заканчивая печальными, Скорпионы помнят все, сохраняя обиды и не отпуская прошлое.

Козерог

Козероги помнят каждую мелочь. Если вы причинили им боль, они не забудут этого до конца своих дней и будут обижаться на вас.

И наоборот - если в трудную минуту вы оказались рядом с этими людьми, они сделают все, чтобы отплатить вам за вашу доброту,

и никогда не будут принимать это как должное.

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