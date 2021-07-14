Коронавирус в мире: Англия готовится "вынуть стержень из реактора", а Франция закручивает гайки

Британия готовится к полной отмене антивирусных ограничений, во Франции начнут пускать в бары и кинотеатры только со справками, в США предупреждают о новых побочных эффектах одной из вакцин и "Лямбда", новый вариант, который идет на смену "Дельте". Главное о коронавирусе на сегодня.
Число заразившихся коронавирусом на планете с самого начала пандемии составляет 187 млн человек. За этот же период от вируса скончались более 4 млн. Количество вакцинированных в мире сегодня составляет около 3,4 млрд.
В России до максимальных за все время эпидемии показателей поднялось количество скончавшихся за последние сутки больных коронавирусом. По официальной статистике, за последние 24 часа скончалось 780 россиян. Новых случаев в стране зафиксировано более 24 тыс.
В Санкт-Петербурге за последние сутки умерло 108 человек, в Москве - 103, в Иркутской области - 32, сообщает РИА Новости.
Предыдущий антирекорд, 752 смерти за сутки, был установлен 10 июля.
Сегодня инфицированные есть во всех регионах России, но больше всего их в Москве и Подмосковье (около 5 тыс. и 1,5 тыс. соответственно). Всего в России по официальным данным скончалось 144 тыс. зараженных коронавирусом. Из 6,8 млн заразившихся переболело и поправилось 5,2 млн.
Британия: споры об отмене масок
Приближается 19 июля - день, когда правительство Бориса Джонсона намерено отменить почти все антивирусные ограничения в Англии. Хор британских экспертов предупреждает: на фоне растущих заражаемости и количества госпитализированных это может привести к катастрофе.
"Ситуация точно будет хуже, чем сейчас, и где будет низшая точка, мы не понимаем", - говорит специалист по анализу данных из Университета Лафборо Данкан Робертсон.
"Это - как вынуть управляющие стержни из ядерного реактора", - говорит Робертсон.
Председатель совета Британской ассоциации медиков доктор Чаанд Нагпол отмечает, что значительная часть населения Англии все еще не вакцинирована, и возможно, что отмена ограничений позволит вирусу, как он выразился, "усилить хватку", что приведет к огромному давлению на систему здравоохранения.
Непредсказуемость ситуации - самый сложный момент для властей. Британия готовится впервые пережить всплеск заражаемости "в естественных условиях" - в прошлом ее рост купировался ограничительными мерами.
На этот раз британцы надеются, что волна новых случаев спадет естественным образом. Ни одна страна в мире раньше не шла на отмену ограничений на фоне растущей заражаемости, драйвером которой выступает новый вариант вируса.
Главный санитарный врач королевства Крис Уитти и его советники поддерживают решение правительства, но в кругах близких к властям медиков остаются вопросы.
В частности, специалисты обращают внимание на то, что после 19 июля по закону не нужно будет обязательно носить маски. Экспертов волнует не сам факт отмены масок, а тот сигнал, который он посылает обществу - сигнал о том, что эпидемию больше не нужно контролировать.
Вопрос о масках, вероятно, станет в ближайшие дни самым обсуждаемым - некоторые члены правительства настаивают, что предписание носить маски внутри общественных помещений нужно сохранить.
Решение британских властей вызвало реакцию и на континенте: во вторник один из чиновников немецкого минздрава назвал его экспериментом с высокой долей риска.
США: новое предупреждение о вакцине Johnson & Johnson
Управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США дополнило аннотацию к вакцине компании Johnson & Johnson предупреждением об опасности редкого неврологического побочного эффекта.
Как следует из письма правительственного органа в компанию, которое цитирует агентство Рейтер, вакцинация препаратом Johnson & Johnson связана с очень низким риском проявления синдрома Гийена - Барре.
Этот синдром выражается, в частности, в снижении силы мышц. В тяжелых случаях возникают параличи, нередки боли в спине, плечах и тазе.
По данным управления, из 12,8 млн привившихся препаратом, синдром проявился у 100 человек, причем у 95 из них - в тяжелой форме, требующей госпитализации. Также сообщается об одном смертельном исходе.
Франция: Макрон закручивает гайки
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что с 21 июля во Франции для входа в магазины, бары и кинотеатры понадобится справка о вакцинации, либо о недавнем негативном тесте на вирус.
"Я понимаю, чего от вас прошу, и я знаю, что вы на это готовы. В каком-то роде это должно быть ваше чувство долга", - заявил Макрон в телеобращении в понедельник.
Ранее министр здравоохранения Оливье Веран заявил, что к 15 сентября все медицинские работники во Франции должны быть вакцинированы, иначе они рискуют потерять зарплату.
После заявления президента во Франции из-за наплыва посетителей на время прекратил работу сайт Doctolib, через который бронируют временные слоты на вакцинацию.
Во Франции из-за варианта "Дельта" на подъеме заражаемость и количество госпитализаций. В течение следующих месяцев в стране может начаться вторая волна эпидемии, и эксперты считают, что для эффективного контроля над вирусом привито должно быть не менее 95% населения.
Сейчас вакцинировано чуть больше половины населения страны, а два укола получили лишь 40%.
"Лямбда" против "Дельты": насколько опасен новый вариант коронавируса?
Коронавирусный вариант "Лямбда" (известный генетикам под кодовым именем С.37) официально получил название лишь месяц назад, 14 июня, однако с тех пор его успели обнаружить уже в трех десятках стран.
Родом "Лямбда" из Латинской Америки. Впервые штамм был выявлен в Лиме, столице Перу, еще в декабре прошлого года, а уже к апрелю новый вариант прочно закрепился в стране, практически полностью вытеснив своих предшественников. Из каждой сотни новых случаев заражения Covid-19 в Перу на "Лямбду" приходилось 97.
Учитывая, что уровень смертности от коронавируса на душу населения в Перу не просто самый высокий в мире (из каждой тысячи инфицированных от Covid-19 там погибает шесть человек), а еще и почти вдвое выше, чем в занимающей в этом печальном рейтинге вторую строчку Венгрии, логично предположить, что доминирующая в стране "Лямбда" значительно опаснее других вариантов коронавируса: более заразна (то есть проще передается от человека к человеку) и более смертоносна.
Однако это не так.
14 июня ВОЗ внесла "Лямбду" в глобальный список "вариантов, представляющих интерес". Такое решение было принято, поскольку эта версия вируса имеет международное распространение и несколько заметных мутаций.
В терминологии ВОЗ "представляющим интерес" называют такой вариант вируса, у которого есть мутации, потенциально способные повлиять на его основные характеристики: заразность, тяжесть вызываемого заболевания, способность "пробивать" иммунную защиту, полученную в результате прививки или болезни, или возможность обнаружения существующими тестами.
Некоторые эксперты действительно указывают на необычный набор мутаций, которые могут увеличить заразность "Лямбды" за счет слегка измененной формы шиповидного белка, при помощи которого вирус проникает в клетку. По той же причине "Лямбда" может быть менее уязвимой для антител, выработанных к более ранним версиям коронавируса.
Однако антитела - не единственная составляющая иммунного ответа (их просто легче всего обнаружить): помимо них, у нашего организма есть и другие механизмы защиты.
На сегодняшний день у ученых нет убедительных доказательств того, что вариант "Лямбда" представляет реальную угрозу. Есть лишь две пока не опубликованные научные работы, указывающие на возможность снижения эффективности иммунной защиты, полученной в результате прививки вакцинами Pfizer или Moderna. Но даже их авторы не спорят с тем, что принципиальной роли это снижение не играет.
И это, пожалуй, лучше всего объясняет тот факт, что в официальной классификации ВОЗ "Лямбда" все ещё остаётся "вариантом, представляющим интерес" (VOI), который пока не сменяется "беспокойством" (VOC).