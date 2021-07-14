Коронавирус в мире: Англия готовится "вынуть стержень из реактора", а Франция закручивает гайки

США: новое предупреждение о вакцине Johnson & Johnson

Управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США дополнило аннотацию к вакцине компании Johnson & Johnson предупреждением об опасности редкого неврологического побочного эффекта.

Как следует из письма правительственного органа в компанию, которое цитирует агентство Рейтер, вакцинация препаратом Johnson & Johnson связана с очень низким риском проявления синдрома Гийена - Барре.

Этот синдром выражается, в частности, в снижении силы мышц. В тяжелых случаях возникают параличи, нередки боли в спине, плечах и тазе.

По данным управления, из 12,8 млн привившихся препаратом, синдром проявился у 100 человек, причем у 95 из них - в тяжелой форме, требующей госпитализации. Также сообщается об одном смертельном исходе.

Франция: Макрон закручивает гайки

Бармен во Франции ФОТО: Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что с 21 июля во Франции для входа в магазины, бары и кинотеатры понадобится справка о вакцинации, либо о недавнем негативном тесте на вирус.

"Я понимаю, чего от вас прошу, и я знаю, что вы на это готовы. В каком-то роде это должно быть ваше чувство долга", - заявил Макрон в телеобращении в понедельник.

Ранее министр здравоохранения Оливье Веран заявил, что к 15 сентября все медицинские работники во Франции должны быть вакцинированы, иначе они рискуют потерять зарплату.

После заявления президента во Франции из-за наплыва посетителей на время прекратил работу сайт Doctolib, через который бронируют временные слоты на вакцинацию.

Во Франции из-за варианта "Дельта" на подъеме заражаемость и количество госпитализаций. В течение следующих месяцев в стране может начаться вторая волна эпидемии, и эксперты считают, что для эффективного контроля над вирусом привито должно быть не менее 95% населения.

Сейчас вакцинировано чуть больше половины населения страны, а два укола получили лишь 40%.

"Лямбда" против "Дельты": насколько опасен новый вариант коронавируса?

Коронавирусный вариант "Лямбда" (известный генетикам под кодовым именем С.37) официально получил название лишь месяц назад, 14 июня, однако с тех пор его успели обнаружить уже в трех десятках стран.

Родом "Лямбда" из Латинской Америки. Впервые штамм был выявлен в Лиме, столице Перу, еще в декабре прошлого года, а уже к апрелю новый вариант прочно закрепился в стране, практически полностью вытеснив своих предшественников. Из каждой сотни новых случаев заражения Covid-19 в Перу на "Лямбду" приходилось 97.