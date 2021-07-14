Ср, 14.07.2021
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Юрис Янсонс, омбудсмен, об обязательной вакцинации

Пресс-конференция ⟩ Работодатель будет имеет право уволить сотрудника, у которого нет сертификата Covid-19

Жара. ФОТО: Jeff McIntosh

Сегодня, 14 июля, Кабинет министров принял поправки к закону, которые предусматривают, что после 1 октября работодатели будут иметь право уволить сотрудников, не получивших ковид-сертификат. После заседания проходит пресс-конференция.

В пресс-конференции примут участие:

  • Премьер-министр Кришьянис Кариньш;
  • Министр здравоохранения Даниель Павлютс;
  • Министр образования и науки Анита Муйжниеце;
  • Представитель Министерства юстиции Лайла Медина;
  • Представитель SPKC Юрий Перевощиков;
  • Директор Государственной канцелярии Янис Цитсковскис. ​

На заседании рассмотрели подготовленные Минюстом поправки к закону об управлении ситуацией с распространением инфекции Covid-19.

Согласно поправкам, работодатели смогут требовать у сотрудников сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании, если те выполняют обязанности, связанные с повышенным риском заразить других людей или заразиться самому.

Сертификат необходимо получить до 15 сентября.

Планируется, что работодатель сможет отстранить от обязанностей, перевести на другую должность или работу либо совсем прекратить трудовые отношения с сотрудником, если тот в указанный срок не получил сертификат.

Что же решило правительство?

После 1 октября работодатели будут иметь право увольнять работников без ковид-сертификатов

Согласно поправкам к Закону об управлении распространением инфекции Covid-19, одобренному на заседании Кабинета министров в среду, 14 июля,  после 1 октября работодатель будет иметь право уволить сотрудника, у которого нет сертификата Covid-19.

Как указали авторы законопроекта, поправки предусматривают новый подход к сокращению распространения инфекции "Covid-19" и защите здоровья каждого человека, возлагая на государственные учреждения обязанность оказывать эпидемиологически безопасные услуги, а на работодателей - обязанность обеспечить эпидемиологически безопасную рабочую среду.

Работодатели должны определить категории должностей и сотрудников, которые должны иметь сертификат, и проинформировать об этом сотрудников.

Законопроект также предусматривает обязательное наличие ковид-сертификата для тех, кто работает в учреждениях здравоохранения, долгосрочного социального ухода и социальной реабилитации, а также в сфере образования.

Работники каких сфер обязаны получить ковид-сертификат? 

Законопроект также предусматривает, что сертификат Covid-19 в обязательном порядке должен быть у тех, кто работает в сфере:

  • здравоохранения,
  • долгосрочного социального ухода,
  • социальной реабилитации,
  • образования.

Согласно законопроекту, учреждения здравоохранения, долгосрочного социального ухода и социальной реабилитации, а также сфера образования должны обеспечивать эпидемиологически безопасные услуги, включая реализацию образовательных программ, и эпидемиологически безопасные условия для работы и учебы.

В области образования требование о наличии сертификата будет также применяться к лицам, которые не участвуют напрямую в образовательном процессе, но вступают в контакт с учащимися.

Эпидемиологически безопасными считаются услуги лиц, имеющих ковид-сертификат.

Как пояснило Министерство юстиции, обязанность предоставлять эпидемиологически безопасные услуги возлагается на отрасли, где есть повышенный риск заразить других людей, в частности, тех, у кого Covid-19 может вызвать тяжелые последствия, а также происходит контакт с большим количеством людей, состояние здоровья которых неизвестно.

"Дельта-штамм коронавируса вызывает более тяжелое течение болезни, что приводит к увеличению числа госпитализированных, в том числе молодых людей и детей. Так как дети сейчас не получают прививки, но относятся к социальной группе, где инфекция широко распространяется, они становятся значительным фактором передачи инфекции", - пояснил Минюст.

В свою очередь в медицинских учреждениях и учреждениях социального ухода распространение инфекции может быть связано с высокой заболеваемостью и серьезными последствиями, поэтому поставщики таких услуг также должны предоставить ковид-сертификат, подтверждающий факт вакцинации или перенесенного заболевания.

Окончательное решение по поправкам примет Сейм.

Что еще важно знать?

В то же время законопроект содержит презумпцию о том, что в случаях, когда сотрудник не получил ковид-сертификат, необходимый для выполнения рабочих обязанностей, это является достаточным основанием полагать, что он не соответствует своей должности, связанной с оказанием эпидемиологически безопасных услуг. При этом законопроект предусматривает право работодателя и работника договориться о работе без сертификата и выполнении других обязанностей.

Есть ли исключения?

В случаях, когда у человека есть объективные причины для отсутствия сертификата, работодатель не имеет права прекращать трудовые отношения, и ситуация должна быть разрешена в соответствии с законами и правилами, регулирующими трудовые отношения.

Законопроект также предусматривает, что работодателю будет запрещено расторгать трудовой договор или прекращать трудовые отношения с беременными женщинами без ковид-сертификата, а также женщинами в послеродовом периоде до одного года или на период кормления грудью, но не дольше чем до достижения ребенком двухлетнего возраста.

В то же время законопроект предусматривает, что, вводя обязанность вакцинации для выполнения служебных обязанностей, государство берет на себя ответственность за ущерб, причиненный здоровью человека в результате вакцинации. В настоящее время нормативными актами не определены условия возмещения ущерба, причиненного здоровью или жизни в результате осложнений, вызванных вакцинацией.

Согласно поправкам, если у человека нет совместимого сертификата, он может получить услугу очно только в том случае, если это невозможно сделать удаленно. В то же время не будет исключена возможность получения услуг очно в некоторых случаях без действующего сертификата.

Должностные лица

Поправки к закону требуют наличия ковид-сертификата у всех должностных лиц государственного управления, включая сотрудников органов безопасности.

Поправки предусматривает, что работодатель уже в процессе отбора работников может проверять наличие ковид-сертификата. Поставщик услуг имеет право попросить получателя подтвердить наличие сертификата.

Должностные лица судебной системы не обязаны иметь сертификат, но могут оказывать услуги и в том случае, если судья, нотариус или судебный исполнитель прошел тест на Covid-19 и имеет отрицательный результат.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс заявил на заседании правительства, что государство может покрыть расходы на тестирование людей, для которых вакцинация является условием для выполнения рабочих обязанностей, но по медицинским причинам какое-то время невозможна.

Окончательное решение по поправкам примет Сейм.

Минюст: право увольнять работников без ковид-сертификатов соответствует Конституции

Право работодателя уволить работника, не получившего ковид-сертификат, соответствует Конституции, заявило Министерство юстиции.

В среду Кабинет министров рассмотрит поправки к закону об управлении ситуацией с распространением инфекции Covid-19, которые предусматривают после 1 октября право работодателей увольнять сотрудников, не получивших ковид-сертификат.

По мнению авторов поправок, они предусматривают новый подход к сокращению распространения Covid-19 и защите здоровья каждого человека, возлагая на государственные органы обязанность оказывать эпидемиологически безопасные услуги, а на работодателя - обеспечить эпидемиологически безопасную рабочую среду.

Как поясняет Минюст, право на неприкосновенность частной жизни, согласно ст.96 Конституции, предусматривает право человека распоряжаться собственным телом, принимать решения, влияющие на его жизнь, и широкие возможности жить по своему усмотрению.

В свою очередь в соответствии со ст. 116 Конституции указанные в ст. 96 права могут быть ограничены в предусмотренных законом случаях в целях защиты прав других людей, демократического государственного строя, общественной безопасности, благополучия и морали.

Ст. 99 Конституции предусматривает право на свободу мысли и религиозных убеждений, и человек имеет право формировать свое мнение относительно вакцинации на основе доступной ему информации и особенностей своего восприятия. В то же время ст. 116 Конституции предусматривает ограничения только на внешние проявления религиозных убеждений, тогда как внутренние проявления не могут быть ограничены, отмечает Минюст.

Министерство подчеркивает, что законопроект не предусматривает обязательной вакцинации людей.

"Ни один человек не должен подвергаться принудительной вакцинации против его воли, независимо от причин такого пожелания. Законопроект устанавливает конкретные критерии, в соответствии с которыми работодатель может потребовать вакцинации работника, а также обязанность работодателя принимать решения в индивидуальном порядке и с учетом принципов соразмерности, справедливости и равенства", - указало министерство.

Также Минюст подчеркивает, что вакцинация как предварительное условие выполнения работы или должностных обязанностей затрагивает право свободного выбора профессии и места работы в соответствии со своими способностями и квалификацией, предусмотренное ст. 106 Конституции. Как напоминает Минюст, Конституционный суд неоднократно признавал, что ст. 106 Конституции гарантирует не право на работу, а право свободного выбора профессии и места работы, в том числе право сохранять существующее занятие и место работы.

Основные права, закрепленные в ст. 106 Конституции, защищают человека от любых действий государства, ограничивающих свободу выбора профессии.

Конституционный суд признал, что законодатель имеет право выдвигать требования к конкретной профессиональной деятельности в той степени, в которой это необходимо в интересах общества.

"Право свободно выбирать род занятий, включая право сохранять существующий род занятий, может быть ограничено, но соответствующее ограничение должно быть установлено законом, соответствовать одной из законных целей, указанных в ст. 116 Конституции, и быть соразмерным", - пояснили в Минюсте.

В целом министерство пришло к выводу, что предусмотренные в законопроекте нормы разработаны для достижения таких целей, которые соответствуют законным целям, указанным в ст. 116 Конституции.

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