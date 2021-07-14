Пресс-конференция ⟩ Работодатель будет имеет право уволить сотрудника, у которого нет сертификата Covid-19

В свою очередь в медицинских учреждениях и учреждениях социального ухода распространение инфекции может быть связано с высокой заболеваемостью и серьезными последствиями, поэтому поставщики таких услуг также должны предоставить ковид-сертификат, подтверждающий факт вакцинации или перенесенного заболевания.

Окончательное решение по поправкам примет Сейм.

Что еще важно знать?

В то же время законопроект содержит презумпцию о том, что в случаях, когда сотрудник не получил ковид-сертификат, необходимый для выполнения рабочих обязанностей, это является достаточным основанием полагать, что он не соответствует своей должности, связанной с оказанием эпидемиологически безопасных услуг. При этом законопроект предусматривает право работодателя и работника договориться о работе без сертификата и выполнении других обязанностей.

Есть ли исключения?

В случаях, когда у человека есть объективные причины для отсутствия сертификата, работодатель не имеет права прекращать трудовые отношения, и ситуация должна быть разрешена в соответствии с законами и правилами, регулирующими трудовые отношения.

Законопроект также предусматривает, что работодателю будет запрещено расторгать трудовой договор или прекращать трудовые отношения с беременными женщинами без ковид-сертификата, а также женщинами в послеродовом периоде до одного года или на период кормления грудью, но не дольше чем до достижения ребенком двухлетнего возраста.

В то же время законопроект предусматривает, что, вводя обязанность вакцинации для выполнения служебных обязанностей, государство берет на себя ответственность за ущерб, причиненный здоровью человека в результате вакцинации. В настоящее время нормативными актами не определены условия возмещения ущерба, причиненного здоровью или жизни в результате осложнений, вызванных вакцинацией.

Согласно поправкам, если у человека нет совместимого сертификата, он может получить услугу очно только в том случае, если это невозможно сделать удаленно. В то же время не будет исключена возможность получения услуг очно в некоторых случаях без действующего сертификата.

Должностные лица

Поправки к закону требуют наличия ковид-сертификата у всех должностных лиц государственного управления, включая сотрудников органов безопасности.

Поправки предусматривает, что работодатель уже в процессе отбора работников может проверять наличие ковид-сертификата. Поставщик услуг имеет право попросить получателя подтвердить наличие сертификата.

Должностные лица судебной системы не обязаны иметь сертификат, но могут оказывать услуги и в том случае, если судья, нотариус или судебный исполнитель прошел тест на Covid-19 и имеет отрицательный результат.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс заявил на заседании правительства, что государство может покрыть расходы на тестирование людей, для которых вакцинация является условием для выполнения рабочих обязанностей, но по медицинским причинам какое-то время невозможна.

Окончательное решение по поправкам примет Сейм.

Минюст: право увольнять работников без ковид-сертификатов соответствует Конституции

Право работодателя уволить работника, не получившего ковид-сертификат, соответствует Конституции, заявило Министерство юстиции.