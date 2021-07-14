Увольнение для невакцинированных и 2 млрд евро: что сегодня обсуждает правительство?
Сегодня, 14 июля, Кабинет министров обсудит право работодателей увольнять сотрудников, не получивших ковид-сертификат. Заседание назначено на 15:00.
Сегодня, 14 июля, Кабинет министров обсудит право работодателей увольнять сотрудников, не получивших ковид-сертификат. Заседание назначено на 15:00.
На заседании рассмотрят подготовленные Минюстом поправки к закону об управлении ситуацией с распространением инфекции Covid-19.
Согласно поправкам, работодатели смогут требовать у сотрудников сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании, если те выполняют обязанности, связанные с повышенным риском заразить других людей или заразиться самому.
Планируется, что работодатель сможет отстранить от обязанностей, перевести на другую должность или работу либо совсем прекратить трудовые отношения с сотрудником, если тот в указанный срок не получил сертификат.
Минфин расскажет о реализации плана по освоению 1,82 млрд евро из фонда восстановления ЕС
Также в Минфине сегодня в 14:00 состоится пресс-конференция о реализации плана по освоению 1,82 млрд евро из фонда восстановления ЕС, сообщили агентству LЕТА в министерстве.
В пресс-конференции примут участие:
Как уже сообщалось, во вторник, 13 июля, совет Европейского союза (ЕС) по экономическим и финансовым вопросам одобрил план Латвии по освоению средств из фонда восстановления ЕС в размере 1,82 млрд евро. Договор планируется заключить в августе, и первой получит поддержку сфера медицины - там уже началась подготовка проектов.
Планируется, что
путем проведения структурных реформ, решения социальных проблем, вопросов развития и человеческого капитала. Особенное внимание также уделяется развитию навыков, к примеру, в контексте реформ высшего образования, поощрению частных инвестиций в исследования и разработки, а также цифровым навыкам.
Латвия предусмотрела сумму в 95 млн евро для развития цифровых навыков с целью, чтобы к 2026 году 54% населения от 16 до 74 лет приобрели хотя бы базовые навыки в этой области.
Министр финансов отметил, что Латвии был предоставлен более быстрый доступ к ресурсам, поскольку она первой из стран Балтии и одна из первых 12 европейских стран составила планы, которые были одобрены.