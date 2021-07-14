Увольнение для невакцинированных и 2 млрд евро: что сегодня обсуждает правительство?

На заседании рассмотрят подготовленные Минюстом поправки к закону об управлении ситуацией с распространением инфекции Covid-19.

Согласно поправкам, работодатели смогут требовать у сотрудников сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании, если те выполняют обязанности, связанные с повышенным риском заразить других людей или заразиться самому.

Сертификат необходимо получить до 15 сентября.

Планируется, что работодатель сможет отстранить от обязанностей, перевести на другую должность или работу либо совсем прекратить трудовые отношения с сотрудником, если тот в указанный срок не получил сертификат.

Минфин расскажет о реализации плана по освоению 1,82 млрд евро из фонда восстановления ЕС

Также в Минфине сегодня в 14:00 состоится пресс-конференция о реализации плана по освоению 1,82 млрд евро из фонда восстановления ЕС, сообщили агентству LЕТА в министерстве.

В пресс-конференции примут участие:

вице-президент Европейской комиссии и комиссар ЕС Валдис Домбровскис,

министр финансов Янис Рейрс,

министр экономики Янис Витенбергс,

министр охраны среды и регионального развития Артур Томс Плешс,

министр образования и науки Анита Муйжниеце.

Как уже сообщалось, во вторник, 13 июля, совет Европейского союза (ЕС) по экономическим и финансовым вопросам одобрил план Латвии по освоению средств из фонда восстановления ЕС в размере 1,82 млрд евро. Договор планируется заключить в августе, и первой получит поддержку сфера медицины - там уже началась подготовка проектов.

Планируется, что

включенные в план меры будут способствовать переходу к зеленой и цифровой экономике

путем проведения структурных реформ, решения социальных проблем, вопросов развития и человеческого капитала. Особенное внимание также уделяется развитию навыков, к примеру, в контексте реформ высшего образования, поощрению частных инвестиций в исследования и разработки, а также цифровым навыкам.

Латвия предусмотрела сумму в 95 млн евро для развития цифровых навыков с целью, чтобы к 2026 году 54% населения от 16 до 74 лет приобрели хотя бы базовые навыки в этой области.