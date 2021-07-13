Ср, 14.07.2021
Современная Украина - целиком и полностью детище советской эпохи… Россия фактически была ограблена… Владимир Путин в статье "Об историческом единстве русских и украинцев"
Владимир Путин в статье "Об историческом единстве русских и украинцев"
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Видео ⟩ На Сигулдском шоссе пойман очень пьяный водитель-иностранец

ФОТО: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

Пару дней назад Рижской муниципальной полиции удалось задержать нетрезвого водителя из Молдовы, сообщает программа Degpunktā.

В полицию поступило сообщение о том, что подозрительный водитель проезжал по улице Лубанас. Позже аналогичный звонок поступил с Сигулдского шоссе.

Полицейские немедленно выехали на место вызова и чуть позже сумели остановить машину.

Очевидец, ранее сообщивший о подозрительном водителе, также остановился. Он рассказал, что водитель все время ехал небыстро и, по его мнению, определенно что-то "употреблял".

Водитель сначала отрицал, что употреблял алкоголь, но позже признал это.

Проверка показала, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения менее трех промилле. В ходе проверки личных данных полиция выяснила, что задержанный является гражданином Молдовы.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)

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