Видео ⟩ На Сигулдском шоссе пойман очень пьяный водитель-иностранец
Пару дней назад Рижской муниципальной полиции удалось задержать нетрезвого водителя из Молдовы, сообщает программа Degpunktā.
Пару дней назад Рижской муниципальной полиции удалось задержать нетрезвого водителя из Молдовы, сообщает программа Degpunktā.
В полицию поступило сообщение о том, что подозрительный водитель проезжал по улице Лубанас. Позже аналогичный звонок поступил с Сигулдского шоссе.
Полицейские немедленно выехали на место вызова и чуть позже сумели остановить машину.
Очевидец, ранее сообщивший о подозрительном водителе, также остановился. Он рассказал, что водитель все время ехал небыстро и, по его мнению, определенно что-то "употреблял".
Водитель сначала отрицал, что употреблял алкоголь, но позже признал это.
Проверка показала, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения менее трех промилле. В ходе проверки личных данных полиция выяснила, что задержанный является гражданином Молдовы.
Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)