Видео ⟩ На Сигулдском шоссе пойман очень пьяный водитель-иностранец

В полицию поступило сообщение о том, что подозрительный водитель проезжал по улице Лубанас. Позже аналогичный звонок поступил с Сигулдского шоссе.

Полицейские немедленно выехали на место вызова и чуть позже сумели остановить машину.

Очевидец, ранее сообщивший о подозрительном водителе, также остановился. Он рассказал, что водитель все время ехал небыстро и, по его мнению, определенно что-то "употреблял".

Водитель сначала отрицал, что употреблял алкоголь, но позже признал это.

Проверка показала, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения менее трех промилле. В ходе проверки личных данных полиция выяснила, что задержанный является гражданином Молдовы.