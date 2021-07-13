Видео ⟩ "Нашла отверстие у него в животе..." В Риге стреляли в домашнего кота. Полиция не возбуждает дело

Кот Василий уже семь лет живет со своей семьей - с тех пор, как они забрали его из приюта для животных. В один из будних дней хозяин кота Руслан неожиданно стал свидетелем жестокого обращения с ним.

"Я поливал цветы, когда вдруг услышал выстрел. Сделал шаг и увидел... Можно сказать, был на линии огня. Кот тут же убежал. Я спросил, что он делает, но он был далеко и не слышал. Я подбежал к забору и спросил, почему он стреляет так, что почти задел меня. Выглядело, будто он специально", - говорит Руслан.

Руслан утверждает, что ясно видел соседа по имени Реймундас, который стрелял с расстояния около 30 метров.

"Было большое огнестрельное оружие с оптическим прицелом. Я все видел! Он все еще целился", - продолжает Руслан.

Соседка Зинаида тоже слышала выстрелы. Сначала она подумала, что сосед пришел посмотреть ее теплицу.

Семья Василия обнаружила пострадавшего кота только на следующий день и сразу же обратилась за помощью к ветеринарам.

"Я начала проверять, все ли в порядке, и нашла отверстие у него в животе", - говорит Елена.

Женщина указывает, что муж затем снова пошел к соседу и сообщил, что тот все-таки ранил домашнее животное. Сосед, однако, отрицал, что стрелял.

Затем семья обратилась в Государственную полицию. Однако их удивляет тот факт, что дело вообще не будут расследовать. Сотрудники правоохранительных органов не допрашивали ни предполагаемого стрелка, ни очевидцев.

В разговоре с передачей представитель полиции выразил мнение, что сотрудники правоохранительных органов поступили правильно. Полиция связалась с ветеринаром, который заявил, что у кота Василия были обнаружены царапины на коже, внутренние органы не повреждены, а опасности для жизни или здоровья животного нет.

В связи с отсутствием состава преступления, предусмотренного статьей 230 Уголовного закона - жестокое обращение с животным, в результате которого то было бы покалечено, убито или подверглось мучениям, - полиция приняла решение не возбуждать криминальный процесс.

Хотя владельцы кота также отправили в Госполицию рентгеновские снимки, показывающие дробь в животе кота, решение полиции не изменилось.

ФОТО: скриншот программы Bez Tabu

Ветеринар в беседе с передачей отрицал, что кто-то из коллег сказал полиции, что кот получил "только царапины". Дробь из живота кота специалисты не удалили, иначе был бы риск еще более серьезных повреждений.

"Миллиметры вперед или назад повредили бы важные органы, потом все - животного уже не было бы..." - говорит ветеринар.

Представители программы связались с сыном возможного стрелка, который отрицал, что его отец стрелял в кота.