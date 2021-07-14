Фото, видео ⟩ Последствия разрушительного ветра в Латвии

13 июля в результате грозы был нанесен значительный ущерб в Нице и некоторых других частях Латвии. Продолжительная гроза в ночь на вторник, в свою очередь, принесла в Айнажи 54 миллиметра осадков, что примерно соответствует месячной норме. Поздно вечером в понедельник в Каугури, Юрмала, также прошел очень сильный дождь с грозой.

Галерея: Ущерб от разрушительного ветра в Нице

В последний день во всех регионах были грозы, местами очень сильный дождь с градом и разрушительными порывами ветра. Сильнейшие ветры проходили мимо государственных наблюдательных станций, самые сильные порывы со скоростью 17 метров в секунду были зафиксированы в Скривери.

Наибольшее количество осадков (51 миллиметр) выпало в Кулдиге и в Салдусе (59 миллиметров), из которых 53 миллиметра выпало за один час.

Поздно вечером во вторник в центре Риги выпало девять миллиметров осадков, однако дождь шел не по всему городу, местами продолжается засуха.

Днем понедельника, 12 июля, над Даугавпилсом разразилась гроза с сильным ветром и дождем, местами были повалены деревья. Грозовая туча миновала Даугавпилсскую наблюдательную станцию ​​на Ружинском водохранилище - там не было ни осадков, ни сильных порывов ветра.

По данным Государственной пожарно-спасательной службы, в понедельник в Латгале спасатели получили 11 звонков в связи с повреждениями от сильного ветра - все в Даугавпилсе. На улице Варшавас в ​​четырехэтажном доме пришлось демонтировать оторвавшуюся от крыши конструкцию, которая представляла опасность для пешеходов, а в трех случаях нужно было расчистить проезжую часть дороги от сломанных деревьев.

Еще в шести случаях сломанные деревья упали на автомобили, в одном случае пришлось срезать сломанную ветку, которая представляла опасность для пешеходов.

Галерея: Ущерб от разрушительного ветра в Даугавпилсе

В VUGD поступило 23 обращения в связи с ущербом, нанесенным разрушительным ветром с 15:20 вчерашнего дня до 6:00 сегодняшнего утра.

Сломанные деревья убрали с проезжей части на улице Энергетику в Айзкраукле и улице Пиладжу в Скривери. На улице Даугавас в Скривери сломанное ветром дерево упало на машину и электрические провода.

Незадолго до девяти вечера было получено приглашение в Платонскую волость Елгавского края, где на повороте на Вирцаву были вырублены два упавших на дороге дерева. Двигаясь дальше, по трассе Димзас-Вирцава-Вайрогс пожарные удалили около 30 сломанных деревьев на проезжей части и восстановили движение по трассе.

В Вирцавской волости Елгавского края было убрано дерево, сломанное ветром, в Платонской волости дерево упало на линии электропередач. В волости Чену Елгавского района пожарные также очистили проезжую часть от сломанного дерева.

В Терветской волости Добельского района пожарные убрали сломанное ветром дерево. Подобный вызов случился в Бенской волости Добельского района.

В Риге на три машины упало дерево. В Саласпилсской волости, напротив автобусной остановки упали сломанные деревья, также оторвана часть крыши двухэтажного дома.