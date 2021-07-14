Фото, видео ⟩ Последствия разрушительного ветра в Латвии

Фото, видео ⟩ Последствия разрушительного ветра в ЛатвииДополнено
В прошедший день во всех регионах Латвии прошли сильные грозы, местами очень сильные дожди с градом и разрушительными порывами ветра. Ветер нанес большой ущерб в Нице.
В прошедший день во всех регионах Латвии прошли сильные грозы, местами очень сильные дожди с градом и разрушительными порывами ветра. Ветер нанес большой ущерб в Нице.
13 июля в результате грозы был нанесен значительный ущерб в Нице и некоторых других частях Латвии. Продолжительная гроза в ночь на вторник, в свою очередь, принесла в Айнажи 54 миллиметра осадков, что примерно соответствует месячной норме. Поздно вечером в понедельник в Каугури, Юрмала, также прошел очень сильный дождь с грозой.
Галерея: Ущерб от разрушительного ветра в Нице
В последний день во всех регионах были грозы, местами очень сильный дождь с градом и разрушительными порывами ветра. Сильнейшие ветры проходили мимо государственных наблюдательных станций, самые сильные порывы со скоростью 17 метров в секунду были зафиксированы в Скривери.
Наибольшее количество осадков (51 миллиметр) выпало в Кулдиге и в Салдусе (59 миллиметров), из которых 53 миллиметра выпало за один час.
🇱🇻 Negaiss ar krusu #Skrīveri #Latvija.— BreakingLV (@breakinglv) July 13, 2021
📹 Ina Fedotovska pic.twitter.com/nLm4ROhgNN
🇱🇻 Intensīvi nokrišņi #Aizkraukle #Latvija.— BreakingLV (@breakinglv) July 13, 2021
📹 Jolanta Grosa-Eglīte pic.twitter.com/nQTF6pjJnx
Поздно вечером во вторник в центре Риги выпало девять миллиметров осадков, однако дождь шел не по всему городу, местами продолжается засуха.
Днем понедельника, 12 июля, над Даугавпилсом разразилась гроза с сильным ветром и дождем, местами были повалены деревья. Грозовая туча миновала Даугавпилсскую наблюдательную станцию на Ружинском водохранилище - там не было ни осадков, ни сильных порывов ветра.
По данным Государственной пожарно-спасательной службы, в понедельник в Латгале спасатели получили 11 звонков в связи с повреждениями от сильного ветра - все в Даугавпилсе. На улице Варшавас в четырехэтажном доме пришлось демонтировать оторвавшуюся от крыши конструкцию, которая представляла опасность для пешеходов, а в трех случаях нужно было расчистить проезжую часть дороги от сломанных деревьев.
Еще в шести случаях сломанные деревья упали на автомобили, в одном случае пришлось срезать сломанную ветку, которая представляла опасность для пешеходов.
Галерея: Ущерб от разрушительного ветра в Даугавпилсе
В VUGD поступило 23 обращения в связи с ущербом, нанесенным разрушительным ветром с 15:20 вчерашнего дня до 6:00 сегодняшнего утра.
Сломанные деревья убрали с проезжей части на улице Энергетику в Айзкраукле и улице Пиладжу в Скривери. На улице Даугавас в Скривери сломанное ветром дерево упало на машину и электрические провода.
Незадолго до девяти вечера было получено приглашение в Платонскую волость Елгавского края, где на повороте на Вирцаву были вырублены два упавших на дороге дерева. Двигаясь дальше, по трассе Димзас-Вирцава-Вайрогс пожарные удалили около 30 сломанных деревьев на проезжей части и восстановили движение по трассе.
В Вирцавской волости Елгавского края было убрано дерево, сломанное ветром, в Платонской волости дерево упало на линии электропередач. В волости Чену Елгавского района пожарные также очистили проезжую часть от сломанного дерева.
В Терветской волости Добельского района пожарные убрали сломанное ветром дерево. Подобный вызов случился в Бенской волости Добельского района.
В Риге на три машины упало дерево. В Саласпилсской волости, напротив автобусной остановки упали сломанные деревья, также оторвана часть крыши двухэтажного дома.
В Вецтильской волости и Тильжской волости Балвского района сломанное дерево упало на дорогу, а в Лудзенском районе сломанное дерево упало на машину.