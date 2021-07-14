Фото и видео ⟩ Кубок на голове и голые танцы под "Руки Вверх!" - чемпионский парад "Тампы"

Как пишет Sport24, трофей уже не только побывал дома у всех хоккеистов, но и отправился в морское "путешествие".

ФОТО: AFP/SCANPIX

В понедельник, 12 июля, в Тампе прошёл традиционный парад чемпионов. В прошлом году мероприятие состоялось на воде - из-за пандемии. В этом году решили ничего не менять.

В 11 утра по местному времени ряд судов прошёл по рекам и каналам города, а с берега своих кумиров приветствовали поклонники. Чтобы разделить радость с командой, на набережной собрался чуть ли не весь город - сообщалось даже, что некоторым развлекательным заведениям пришлось увеличить количество персонала, а вдоль берега были установлены переносные мини-бары.

Кубок Стэнли был не единственным трофеем на вечеринке - например, присутствовала и его копия из пивных банок спонсора "Лайтнинг".

Чемпионы прибыли на парад вместе со своими близкими. Все поделились по группам, и так образовалась "русская" лодка, на которой ещё находился и трофей Андрея Василевского - "Конн Смайт Трофи".

В один момент на "русской" лодке даже скандировали "MVP" в честь вратаря.

ФОТО: AFP/SCANPIX

Василевский, в свою очередь, надел свой личный трофей на голову - почему нет?

Естественно, "русская" лодка была самой громкой на праздновании. Кубок Стэнли успел побывать во всех лодках и в руках каждого - в том числе Михаила Сергачёва, Никиты Кучерова и Андрея Василевского.

Кроме основного хоккейного трофея, на катере был и главный кубок НФЛ Vince Lombardi Trophy, который в этом году взяла также команда из Тампы.

На россиянах во время праздника были футболки с надписью Number One Bullshit (слова Кучерова на пресс-конференции после победы), которые они сняли и бросили на берег фанатам.

На этом "русская" лодка не остановилась - не обошлось и без танцев под песни группы "Руки Вверх" - к слову, репертуар победной вечеринки с прошлого года не поменялся.

В то же время кубок продолжал своё путешествие - в том числе на водном мотоцикле вместе с Кучеровым.

Водный парад длился несколько часов, после чего вечеринка продолжилась и на берегу, пока внезапный ливень не попытался испортить праздник. Жители же обещали продолжить вечеринку после улучшения погоды.

В свою очередь вчера, 12 июля, стало известно, что Кубок Стэнли во время столь бурного празднования был повреждён. Трофей отправят в Монреаль на ремонт, и уже к следующим выходным он вернётся к команде.