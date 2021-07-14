Просьба о подделке ковид-сертификата: полиция объяснила, почему отказалась возбудить дело

Protams, ka ārstu kukuļošanas mēģinājumi un vakcināciju apliecinošu sertifikātu viltošana nav pieļaujama. Precizējot situāciju: pic.twitter.com/O3CMSj6Zoc — Valsts policija (@Valsts_policija) July 13, 2021

"Конечно, попытки подкупить врачей и подделать свидетельства о вакцинации недопустимы", - проинформировала полиция в соцсетях, однако уголовное производство по заявлению было отклонено.

Ольга Процевская, доктор коммуникационных наук, написала в соцсетях, что ее мать, которая работает семейным врачом в Латгалии, получила запрос о фальсификации факта вакцинации от Covid-19, но полиция отказалась возбудить уголовное дело.

Получив такой запрос, семейный врач обратилась в полицию, указав имя и фамилию лица, желающего сделать подкуп, но уголовное дело возбуждено не было.

По данным полиции, семейный врач получил вопрос, можно ли сделать отметку о вакцинации против Covid-19 в электронной системе за плату, чтобы получить ковид-сертификат без самой вакцинации.

Расследование

Полиция провела расследование для выяснения обстоятельств дела и пришла к выводу, что не может быть получено объективных доказательств намерения дать взятку. Без установления состава уголовного преступления принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. В то же время в полиции утверждают, что это решение не означает, что "полиция не принимает, например, превентивных мер". Полиция также подчеркивает, что обращение было правильным решением, и другие врачи в аналогичных случаях должны поступать так же.

Полиция признает, что врачу было отправлено электронное письмо, чтобы "выяснить отношение и дальнейшие действия работника медицины".

Полиция признает, что до сих пор получала "отдельные сигналы" о том, что есть люди, которые могут пытаться обойти процедуру получения свидетельства о вакцинации против Covid-19. Каждый такой сигнал тщательно оценивается и тестируется. Полиция тесно сотрудничает с Инспекцией здравоохранения и Национальной службой здравоохранения для предотвращения возможных правонарушений. Полиция осуществляет профилактическую, просветительскую и разъяснительную работу, чтобы такие нарушения не происходили.

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