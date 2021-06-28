Выявлено 34 новых случая Covid-19, кумулятивный показатель - 30,4

Один умерший входил в возрастную группу от 70 до 79 лет, еще один - от 80 до 89 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения в Латвии за сутки уменьшился с 33,9 до 30,4 случая.

Всего за прошедшие сутки в Латвии сделано 7168 тестов на Covid-19. Доля положительных результатов составила 0,5%.

С начала пандемии Covid-19 выявлен в Латвии у 138 004 человек. За время пандемии умерли 2540 человек, зараженных коронавирусом.

В больницах в настоящее время находятся 68 пациентов с коронавирусом, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

Во вторник госпитализировано пять человек, а шесть пациентов выписаны.

У 58 человек среднетяжелое течение болезни, а у 10 - тяжелое.