Ср, 14.07.2021
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Юрис Янсонс, омбудсмен, об обязательной вакцинации

В отличие от президента: премьер пока не видит причин менять налоговую систему

Деньги, иллюстрация ФОТО: Edijs Pālens / LETA

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш пока не видит причин вносить изменения в налоговую систему в отношении самозанятых и работающих неполный день, сказал глава правительства в передаче Rīta panorāma на Латвийском телевидении.

Хотя президент Эгил Левитс призвал скорректировать недавние налоговые изменения, по мнению Кариньша, проблема в основном состоит в том, что люди еще не поняли новую систему, поэтому нужно просто проводить больше разъяснительной работы, тогда как сам новый порядок пока меняться не будет.

"Необходимо, чтобы Служба госдоходов и Госагентство соцстрахования лучше объясняли, чего ждать людям. Видимо,

многие еще не поняли изменений и боятся, что будет что-то плохое.

Я это могу понять. Но мы, по сути, предусмотрели, что никому не нужно платить налог за несуществующие доходы", - пояснил Кариньш.

На просьбу прокомментировать недовольство, которое люди высказывают в соцсетях по поводу некоторых нюансов нового порядка, Кариньш сказал, что сложно строить политику государства на основе мнений в социальных сетях, потому что они не всегда представляют мнение большинства.

В то же время, по словам премьера, если в новом порядке уплаты налогов вскроются недостатки, он обязательно будет скорректирован.

С 1 июля в Латвии введен минимальный объект обязательных взносов государственного соцстрахования в размере 1500 евро в квартал с целью обеспечить социальную защиту менее обеспеченных слоев населения.

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