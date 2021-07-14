В отличие от президента: премьер пока не видит причин менять налоговую систему

Хотя президент Эгил Левитс призвал скорректировать недавние налоговые изменения, по мнению Кариньша, проблема в основном состоит в том, что люди еще не поняли новую систему, поэтому нужно просто проводить больше разъяснительной работы, тогда как сам новый порядок пока меняться не будет.

"Необходимо, чтобы Служба госдоходов и Госагентство соцстрахования лучше объясняли, чего ждать людям. Видимо,

многие еще не поняли изменений и боятся, что будет что-то плохое.

Я это могу понять. Но мы, по сути, предусмотрели, что никому не нужно платить налог за несуществующие доходы", - пояснил Кариньш.

На просьбу прокомментировать недовольство, которое люди высказывают в соцсетях по поводу некоторых нюансов нового порядка, Кариньш сказал, что сложно строить политику государства на основе мнений в социальных сетях, потому что они не всегда представляют мнение большинства.

В то же время, по словам премьера, если в новом порядке уплаты налогов вскроются недостатки, он обязательно будет скорректирован.