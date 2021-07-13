График ⟩ Подскочившие до небес цены на древесину упали

За резким ростом цен на древесину в начале года стоял рост спроса в строительстве, который сопровождался повсеместным беспокойством в социальных сетях по поводу печатания денег и ускорения инфляции. Ценовое ралли, вызванное страхами, связанными с инфляцией, коснулось практически всего сырья, от меди до кукурузы. Теперь проблемы с поставками сырья в значительной степени устранены, а цены падают.

ФОТО: Nasdaq

Наиболее резко упали цены на древесину, которые сильно подскочили в первом полугодии.

"Причина падения цен заключается в улучшении состояния складов и значительном падении спроса в крупных строительных магазинах, где в основном покупают сами ремонтники", - пояснил Bloomberg Грег Кута, генеральный директор Westline Capital Strategies, инвестиционной компании в области деревообработки. По словам Кута, из-за меньшего количества ремонтников тем, кто строит дома, достанется больше древесины.

Однако исторически уровень цен на древесину по-прежнему высокий. С 1990-х годов цена на строительную древесину в Северной Америке колебалась от 200 до 400 долларов за тысячу кубических футов (один кубический фут равен 0,002 кубометра). В порядке исключения цена выросла до 600 долларов в 2018 году.