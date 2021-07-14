Что делать врачу, если пациент просит сделать поддельный ковид-сертификат? Объясняет полиция и KNAB

По словам Хоменко, большинство поступающих заявлений о возможной подделке сертификата - это проблемы в коммуникации между врачом и пациентом или же желание пациента спровоцировать врача.

Были ли случаи?

Начальник отдела уголовно-процессуальных расследований Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) Анда Румянцева, рассказала, что до сих пор в бюро поступило несколько заявлений о возможной подделке цифрового сертификата, но ни одно из них не подтвердили.

При этом Хоменко заявил, что это не означает, что о возможных нарушениях не нужно сообщать, поскольку каждый сигнал о таком случае оценивается отдельно и индивидуально. Представитель полиции подчеркнул, что выдача поддельных сертификатов Covid-19 представляет угрозу для общества в целом.

Что следует делать врачам, которые попали в такую ситуацию?

По словам представителя полиции, о любом случае, который связан с подделкой цифрового сертификата Covid-19, необходимо сообщать VP, и каждый случай будет рассматриваться в индивидуальном порядке. Он упомянул, что это можно сделать так - сообщить сотрудникам VP по телефону или в мобильном приложении Mana drošība.

Румянцева же подчеркнула, что, если вас просят подделать сертификат Covid-19, желательно не отказывать сразу, а сказать, что вам нужно время все обдумать и принять решение. В это время вы или другое лицо должны явиться в правоохранительные органы, и неважно, в Госполицию или KNAB, потому что власти между собой сотрудничают, сообщила представитель KNAB.

Почему это важно?

Хоменко сказал, что сертификат Covid-19 важен, потому что по установленным правилам - сертификат сопоставим с документом, а фальсификация документа считается уголовным преступлением.

Представитель полиции сообщил, что правоохранительные органы в сотрудничестве с Национальной службой здравоохранения создали систему реагирования на такие преступления.

Пресс-конференция была организована в связи с появлением в интернете информации о том, что семейный врач Марина Прочевская в Краславе сообщила сотрудникам Госполиции о возможном желании человека подделать цифровой сертификат Covid-19, но полиция отказался возбуждать уголовное дело.

Представитель VP Симона Гравите сообщила агентству LETA, оценивая данную информации, не было получено объективных доказательств преступного умысла или возможного взяточничества. Следовательно, не установив состава уголовного преступления, было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела.