В Латвии не подтверждено ни одного случая смерти, связанного с вакциной от Covid-19

ZVA также не получало сообщений о тромбозе и синдроме тромбоцитопении или синдроме повышенной проницаемости капилляров после вакцинации от Covid-19.

Какие есть данные?

К 12 июля ZVA получило 22 отчета, содержащих информацию о смертельных случаях, произошедших в течение 2-24 дней после вакцинации. Из 22 отчетов оценка 15 завершена. В семи случаях оценка продолжается, поскольку были запрошены результаты вскрытия и другая информация.

Ни в одном из этих случаев наступление смерти не может быть достоверно связано с вакцинацией. В некоторых случаях ZVA еще получит дополнительную информацию и повторно оценит ее.

В четырех случаях, оцененных до сих пор, отсутствовала важная информация о вскрытии, которая всегда требуется, если автор сообщения связывает смерть с вакцинацией. В упомянутых четырех случаях информация о вскрытии не была доступна ГАЛ, поскольку родственники отказались проводить вскрытие.

В других случаях смерть наступила из-за ряда серьезных хронических заболеваний (инсульт, инфаркт), а в двух случаях из-за двусторонней пневмонии, вызванной Covid-19.

Побочные эффекты

По состоянию на 12 июля этого года ZVA получило в общей сложности 1800 сообщений о побочных эффектах вакцин от Covid-19. К 11 июля вакцинация была проведена 1 238 086 раз, включая вакцинацию как первой, так и второй дозой вакцины.

ZVA получило сообщения о пяти случаях миокардита после вакцинации. Согласно предоставленной информации, пациенты выздоровели после полученного лечения.

К 12 июля также было получено четыре сообщения об анафилактических реакциях после вакцинации. Пациентам была оказана немедленная медицинская помощь, и все они на данный момент выздоровели. ZVA и врачи напоминают, что тяжелая аллергическая реакция, или анафилаксия, случается очень редко.

Наиболее частыми побочными эффектами прививки от Covid-19 являются лихорадка, температура иногда выше 38 градусов, головная боль, головокружение, усталость, сонливость, боли в мышцах и суставах, а также тошнота, диарея, рвота. Полный список всех побочных эффектов указан в инструкции к вакцине.

ГАЛ призывает обращаться к врачу, если есть проблемы со здоровьем или опасения по поводу наблюдаемых побочных эффектов после вакцинации. Как врач, так и фармацевт обязаны сообщать в ZVA о любых побочных реакциях на лекарства, включая вакцины. Отчет также может быть отправлен пациентом в электронном виде на сайте ZVA www.zva.gov.lv.

Любые сообщения о побочных реакциях на вакцины Covid-19 внимательно рассматриваются. При необходимости ZVA имеет право пригласить специалистов в конкретной области медицины для оценки зарегистрированных случаев, а также отчеты оцениваются многопрофильной экспертной комиссией.