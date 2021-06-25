Чт, 15.07.2021
На создание действующей вакцины потребовались годы работы, а болезни существовали десятилетиями. Андрис Амбайнис, математик, ученый и профессор Латвийского университета
Андрис Амбайнис, математик, ученый и профессор Латвийского университета

В Беларуси силовики пришли в офисы правозащитников и активистов

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:

  • В Беларуси силовики пришли в офисы правозащитников и активистов. Глава центра "Весна" не выходит на связь.
  • В российском Центризбиркоме объявили, что закрывают трансляции с участков для большинства людей.
  • Олимпийский комитет России подготовил памятку для атлетов, которые будут выступать в Токио.

В Беларуси силовики пришли в офисы правозащитников и активистов

Белорусские силовики 14 июля проводят масштабную спецоперацию против правозащитников и независимых журналистов, которые все еще остаются в Беларуси.По данным правозащитного центра "Вясна", по состоянию на 14:00 по Минску были задержаны 12 юристов и правозащитников.

Все подробности - в новом выпуске!

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

 
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