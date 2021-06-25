В Беларуси силовики пришли в офисы правозащитников и активистов

Белорусские силовики 14 июля проводят масштабную спецоперацию против правозащитников и независимых журналистов, которые все еще остаются в Беларуси.По данным правозащитного центра "Вясна", по состоянию на 14:00 по Минску были задержаны 12 юристов и правозащитников.