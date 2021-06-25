В Беларуси силовики пришли в офисы правозащитников и активистов
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
В этом выпуске:
В Беларуси силовики пришли в офисы правозащитников и активистов
Белорусские силовики 14 июля проводят масштабную спецоперацию против правозащитников и независимых журналистов, которые все еще остаются в Беларуси.По данным правозащитного центра "Вясна", по состоянию на 14:00 по Минску были задержаны 12 юристов и правозащитников.
Все подробности - в новом выпуске!
Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.