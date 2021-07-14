Чт, 15.07.2021
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Юрис Янсонс, омбудсмен, об обязательной вакцинации

Фото ⟩ В центре Таллинна столкнулись трамвай и BMW

Сегодня вечером на пересечении Тартуского шоссе и улицы Хермани в Таллинне произошло дорожно-транспортное происшествие: столкнулись трамвай и BMW, пишет Rus.Postimees.

Из-за ДТП было остановлено движение трамваев в направлении центра города. 

По данным Департамента полиции и погранохраны, в аварии никто не пострадал и это страховой случай.

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