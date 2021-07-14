Фото ⟩ В центре Таллинна столкнулись трамвай и BMW
Сегодня вечером на пересечении Тартуского шоссе и улицы Хермани в Таллинне произошло дорожно-транспортное происшествие: столкнулись трамвай и BMW, пишет Rus.Postimees.
Сегодня вечером на пересечении Тартуского шоссе и улицы Хермани в Таллинне произошло дорожно-транспортное происшествие: столкнулись трамвай и BMW, пишет Rus.Postimees.
Из-за ДТП было остановлено движение трамваев в направлении центра города.
По данным Департамента полиции и погранохраны, в аварии никто не пострадал и это страховой случай.