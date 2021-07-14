Видео ⟩ В Саласпилсском крае ветер сорвал крышу дома

"Крышу только сорвало, соседи сразу позвонили, сказали, чтобы приезжал сюда", - говорит местный житель. Вчера полиция и спасатели не пустили жителей в дом. Приехала и городская стройуправа, которая оценила ситуацию, безопасно ли находиться в доме.

Глава Саласпилсской городской думы Раймонд Чударс приехал посмотреть здание и пообещал помочь людям предотвратить ущерб, нанесенный ураганом.

Аналогичный ущерб был нанесен в Айзкраукле, где ветер повалил несколько деревьев в центре города и снес часть конструкции крыши пятиэтажного дома. Она висела во время дождя на здании, так как у управляющего домом не было доступа к подъемному крану.

Ремонтные работы начались в четверг, но из-за эпидемиологической ситуации требуемые материалы могут задерживаться, и работы могут занять больше времени, чем планируется.

Пострадало и кладбище Рангучу в Балвском крае, где ветер повалил большие деревья на могилы.