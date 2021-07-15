Список Фрумана. Израильтянин ведет частное расследование против режима Лукашенко

Я все время просил связаться с посольством, чтобы посол был в курсе и каким-то образом вытащил меня.

Сфотографировал автобус городского транспорта со щитами. Не знаю такого запрета ни в одной стране. И даже если это был запрет, то это не причина, чтобы меня ограничивать в свободе, скажем так. Дайте мне штраф или дайте протокол, и я буду дальше разбираться.

— В автобусе вы видели какое-нибудь насилие? К вам его применяли?

— Да, конечно. Они там парня били, который им показался закладчиком наркотиков. Надевали наручники на людей. Необоснованно вообще, просто. Маты все время, крики, угрозы. И ко мне, ко всем.

Приехал потом автозак, нас всех начали грузить, и по дороге в автозак избили дубинками с обеих сторон. Мы бежали: голову вниз, руки назад.

Повезли нас в Советское РУВД, по дороге собирали еще людей, добавляли в автозак. Всё, что было в записях из автозаков — это правда. Один в один. Значит, в Советском РУВД выгрузили, опять побили.

— А в самом автозаке людей били?

— Да. Но лично я был в стакане, у нас никого невозможно было бить, потому что у нас все были под завязку. Душно было, не то чтобы жарко. Они потом включили какую-то вентиляцию.

— Вас привезли в РУВД. Что дальше?

— Там нас поставили у забора. Мы стояли так час, может полтора. Я видел не только людей из автобуса, которых я уже знаю. Добавились и сами протестующие, не только прохожие.

У некоторых были рваные раны на плечах, у кого-то были руки поломаны. Над ними тоже издевались, били. Очень сильное было психологическое давление.

"Сколько вам заплатили? Вы предатели Родины!" — весь их набор идеологический.

Потом была опись имущества. Заставили снять шнурки, ремни. Всех записывали за пять минут, меня тридцать — куча карточек, куча денег, и долларов, и евро, и белорусских рублей, и шекелей. И тут я очень испугался, что они могут меня обвинить, что я какой-нибудь координатор, который платит деньги, потому что у меня крупные суммы были.

Принесли мне протокол подписать, какую-то чушь написали. Как будто я оказал неповиновение сотрудникам, которые хотели установить мою личность, хотели доставить в РУВД.

Я сказал, что это не буду подписывать вообще, ни в коем случае. Других за это били, судя по звукам за моей спиной. А на меня матюгнулись и всё.

— Вы были в наручниках?

— Нет, у меня не были связаны руки. Крепким парням руки стяжками связывали, наручники надевали. Или тем, кто сильно к себе внимания привлекает, на них тоже наручники надевали.