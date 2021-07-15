"Наша Ніва" прекратила работу редакции в Беларуси по соображениям безопасности

"Сейчас команда в стрессе. Часть остается в Беларуси, они не работают в данный момент. Часть находится за границей. К счастью, когда к нам пришли, сотрудники за рубежом смогли подхватить задачи и оперативно заняться работой, мы немного перегруппировались", — сказала она, передает БелаПАН.

По словам Ровдо, оставшимся в стране сотрудникам редакция дала время подумать, готовы ли они переехать за рубеж, чтобы продолжить работу. "Наша задача — создать условия, чтобы редакция в каком-то новом формате возродилась не в Беларуси", — заявила Ровдо.

Также она сообщила, что команда "НН" работает над восстановлением сайта издания.

По мнению Ровдо, последние действия властей говорят о том, что в Беларуси фактически введен запрет на профессию.

"Работать журналистом независимого издания внутри страны равноценно самоубийству. Ты просто идешь в тюрьму под уголовную статью, — заявила журналистка. — Для нас было важно оставаться со своим народом до последнего, и мы это делали. Но сейчас, когда четверо наших коллег за решеткой, это невозможно. Конечно, мы думаем о варианте продолжать работу за границей, как бы нам ни было прискорбно об этом думать. Мы хотели бы жить в своей стране, и для нас большая трагедия, что мы сегодня должны думать о том, как уехать из страны, а не о том, как вернуться туда поскорее".