Видео ⟩ "Это убийство". В Бауском крае молодая женщина скончалась при загадочных обстоятельствах

"Проснулась без пятнадцати три, увидела во дворе скорую", - рассказывает соседка Тереза. На вопрос о том, что случилось, кто-то сказал, что Юлия разбилась. Тереза только ​​видела, что тело молодой женщины прикрыто.

В то же время неподалеку горел дровяной сарай ее семьи.

"Моя дочь позвонила и сказала, что у нас что-то горит", - рассказал отчим Юлии. Женщина попыталась броситься на помощь. Позже отчиму позвонила соседка и сказала, чтобы он поспешил в подъезд Юлии.

Скорее всего, кто-то пытался выманить женщину из квартиры, устроив поджог в семейном сарае, говорит крестная женщины Наталья. Травмы не напоминают последствия падения, на это также указали врачи, однако обстоятельства дела выясняются.

"Я считаю, что это убийство, потому что не может быть, чтобы здесь горит, а там ее сразу ...убивают", - говорит дедушка Юлии, Анатолий.

Жители поселка кладут цветы в месте, где погибла женщина, выражая соболезнования семье.