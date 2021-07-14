Чт, 15.07.2021
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Видео ⟩ "Это убийство". В Бауском крае молодая женщина скончалась при загадочных обстоятельствах

ФОТО: кадр из видеоролика

В ночь на понедельник, 12 июля, Юлия с дочерью были дома в поселке Давини Бауского края. Девятилетний ребенок ночью услышал, как кто-то постучал в дверь квартиры, но мать не впустила мужчину в дом. Через некоторое время соседи уже видели, как тело Юлии лежит на тротуаре, сообщает передача Degpunktā.

"Проснулась без пятнадцати три, увидела во дворе скорую", - рассказывает соседка Тереза. На вопрос о том, что случилось, кто-то сказал, что Юлия разбилась. Тереза только ​​видела, что тело молодой женщины прикрыто.

В то же время неподалеку горел дровяной сарай ее семьи.

"Моя дочь позвонила и сказала, что у нас что-то горит", - рассказал отчим Юлии. Женщина попыталась броситься на помощь. Позже отчиму позвонила соседка и сказала, чтобы он поспешил в подъезд Юлии.

Скорее всего, кто-то пытался выманить женщину из квартиры, устроив поджог в семейном сарае, говорит крестная женщины Наталья. Травмы не напоминают  последствия падения, на это также указали врачи, однако обстоятельства дела выясняются.

"Я считаю, что это убийство, потому что не может быть, чтобы здесь горит, а там ее сразу ...убивают", - говорит дедушка Юлии, Анатолий.

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Жители поселка кладут цветы в месте, где погибла женщина, выражая соболезнования семье.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā на латышском языке

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