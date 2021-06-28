Выявлено 37 новых случаев Covid-19, кумулятивный показатель впервые с октября - менее 30

Умерший входил в возрастную группу от 60 до 69 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения в Латвии за сутки снизился с 30,4 до 28,6 случая. Последний раз этот показатель был меньше тридцати 3 октября прошлого года, когда он составил 29,2 случая.

Всего за прошедшие сутки в Латвии сделан 6651 тест на Covid-19. Доля положительных результатов составила 0,6%.