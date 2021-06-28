Чт, 15.07.2021
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр Латвии о налоговой системе

Выявлено 37 новых случаев Covid-19, кумулятивный показатель впервые с октября - менее 30

ФОТО: LETA/ Edijs Pālens

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 37 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC). Поступило сообщение об одной смерти от Covid-19. 

Умерший входил в возрастную группу от 60 до 69 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения в Латвии за сутки снизился с 30,4 до 28,6 случая. Последний раз этот показатель был меньше тридцати 3 октября прошлого года, когда он составил 29,2 случая.

Всего за прошедшие сутки в Латвии сделан 6651 тест на Covid-19. Доля положительных результатов составила 0,6%.

С начала пандемии Covid-19 выявлен в Латвии у 138 041 человека. За время пандемии умер 2541 человек, зараженный коронавирусом.

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