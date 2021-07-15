В Израиле нет ограничений для непривитых покупателей; кодовая система не связана с вакцинами

Видео, первоначально опубликованное в TikTok, а затем перепубликованное в Facebook, за два дня поделились пять тысяч человек и в Латвии, и в соседних странах. В этом видео автор толкает тележку в одном из израильских магазинов Osher Ad, и указывает на прикрепленную к ним систему считывания QR-кода. Автор видео говорит, что нужно отсканировать код и ввести пароль, и заявляет:

"Ну что, прекрасное далёко наступило? Как вы считаете, оно жестоко или не очень? (…) Ну что, будущее наступило, скоро мы все будем на такой цепи, друзья".

Между тем на видео есть надписи, которые гласят: "Скоро, очень скоро покупать смогут только вакцинированные. И это уже не смешно".

Многие, кто делится видео, приходят к выводу, что только вакцинированные люди могут делать покупки в Израиле, упоминают фашизм и рабство.

Что на самом деле означает считыватель QR-кодов на тележке в видеоролике? Re:Check обратился за помощью к коллегам из израильского проекта по проверке фактов The Whistle. Представитель сети супермаркетов Osher Ad через The Whistle ответил: «На видео вы можете видеть систему, которая с помощью приложения позволяет отключать или брать тележки для покупок. Все остальные заявления по этому поводу, конечно, смехотворны.”

Журналист The Whistle Re:Check также отметил, что в Израиле нет и не было ограничений на покупки для непривитых людей. С марта по 1 июня этого года в общественных местах действовала система зеленых паспортов - они подтверждают, что человек был вакцинирован против Covid-19 или переболел им. Зеленые паспорта было необходимо предъявлять в театрах, кинотеатрах, на крупных общественных мероприятиях, в ресторанах в закрытых помещениях и подобных местах, но не в магазинах. С 1 июня эта система была отменена. В настоящее время правительство Израиля рассматривает возможность повторного введения системы зеленых паспортов в упрощенной форме. Это связано с распространением дельта-варианта вируса Covid-19. Число случаев заражения снова растет, особенно среди молодежи, хотя число погибших от Covid-19 всё ещё очень низкое. В конце июня Израиль также возобновил требование носить маски в помещении. В Израиле полностью вакцинированы более 55% населения.