Видео ⟩ Полиция: под прикрытием религиозных идей зависимых людей привлекали к принудительным работам

Сегодня, 15 июля, в 13:00 состоялась пресс-конференция, на которой полиция сообщила подробности этого преступления. В пресс-конференции приняли участие:

министр внутренних дел Мария Голубева,

начальник Главного управления криминальной полиции Андрей Гришин.

Видео: Пресс-конференция

Андрей Гришин сообщил, что предполагаемый лидер группы и его сообщники задержаны на этой неделе. У организации было три отделения в разных регионах Латвии, где страдающим наркозависимостью и алкоголизмом людям предлагалась программа профилактики зависимости, но вместо этого под прикрытием религиозных идей они привлекались к тяжелым и длительным принудительным работам в сельском и лесном хозяйстве.

В ходе полицейской операции 13 июля этого года было установлено, что всего в центрах находятся 105 человек. Они жили в антисанитарных условиях с ограниченными возможностями покинуть центры. По имеющейся у полиции информации, им не платили за работу, большая часть заработанных денег распределялась между членами организованной группы. При обыске было конфисковано более 140 тыс. евро и три внедорожника.

Задержание проводили сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью Главного управления криминальной полиции и батальона спецназа.

Организация находила страдающих зависимостью людей на улице и через членов общины, некоторые приходили по рекомендации своих родственников. Среди них были люди с наркотической и алкогольной зависимостью, а также с психическими расстройствами. При поступлении в центр люди подписывали договор, в котором оговаривались внутренние процедуры и обязанности, сдавали свои документы и мобильные телефоны.

Полиция предполагает, что люди

в центрах находились под жестким контролем и работали шесть дней в неделю по девять-десять часов, что называлось "трудотерапией". Если кто-то не выполнял норму, ему приходилось работать и в воскресенье.

Общаться со своими близкими люди могли только через руководство центра. У некоторых людей, заслуживших доверие руководства, позже была возможность лично общаться с родственниками. Полученная в ходе расследования информация свидетельствует о том, что квалифицированной медицинской помощи в центрах не было, только в самых тяжелых случаях вызывалась неотложная помощь.

Постояльцы получали трехразовое питание, но порции, возможно, не соответствовали тяжелой работе и условиям жизни. Им также обеспечивалось кроватное место и возможность мыться.

Чтобы скрыть реальные доходы, руководство центра и близкие к ним люди регистрировались как индивидуальные предприниматели и заключали договоры или устные соглашения с фермерскими хозяйствами или другими работодателями на выполнение определенных работ. Часть заработанных денег платилась наличными, на счет организации перечислялись только средства, формально необходимые для обслуживания центров.

Известны случаи, когда постояльцы убегали из филиалов Neatkarība Balt., но члены организации добивались их возвращения.

По данным полиции, лидером группировки был гражданин России, имеющий вид на жительство в Латвии. Второй человек, "правая рука" лидера, поддерживал связь с руководителями филиалов.