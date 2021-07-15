Чт, 15.07.2021
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Видео ⟩ Полиция: под прикрытием религиозных идей зависимых людей привлекали к принудительным работам
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ФОТО: Ekrānuzņēmums no VP video

Организация Neatkarība Balt., используя уязвимость зависимых людей, в течение нескольких лет использовала их для физически тяжелого труда в сельском хозяйстве и на лесозаготовках, подтвердил на пресс-конференции заместитель начальника Государственной полиции, начальник Главного управления криминальной полиции Андрей Гришин.

Сегодня, 15 июля, в 13:00 состоялась пресс-конференция, на которой полиция сообщила подробности этого преступления. В пресс-конференции приняли участие:

  • министр внутренних дел Мария Голубева,
  • начальник Главного управления криминальной полиции Андрей Гришин.

Видео: Пресс-конференция

Андрей Гришин сообщил, что предполагаемый лидер группы и его сообщники задержаны на этой неделе. У организации было три отделения в разных регионах Латвии, где страдающим наркозависимостью и алкоголизмом людям предлагалась программа профилактики зависимости, но вместо этого под прикрытием религиозных идей они привлекались к тяжелым и длительным принудительным работам в сельском и лесном хозяйстве.

В ходе полицейской операции 13 июля этого года было установлено, что всего в центрах находятся 105 человек. Они жили в антисанитарных условиях с ограниченными возможностями покинуть центры. По имеющейся у полиции информации, им не платили за работу, большая часть заработанных денег распределялась между членами организованной группы. При обыске было конфисковано более 140 тыс. евро и три внедорожника.

Задержание проводили сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью Главного управления криминальной полиции и батальона спецназа.

Организация находила страдающих зависимостью людей на улице и через членов общины, некоторые приходили по рекомендации своих родственников. Среди них были люди с наркотической и алкогольной зависимостью, а также с психическими расстройствами. При поступлении в центр люди подписывали договор, в котором оговаривались внутренние процедуры и обязанности, сдавали свои документы и мобильные телефоны.

Полиция предполагает, что люди

в центрах находились под жестким контролем и работали шесть дней в неделю по девять-десять часов, что называлось "трудотерапией". Если кто-то не выполнял норму, ему приходилось работать и в воскресенье.

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Общаться со своими близкими люди могли только через руководство центра. У некоторых людей, заслуживших доверие руководства, позже была возможность лично общаться с родственниками. Полученная в ходе расследования информация свидетельствует о том, что квалифицированной медицинской помощи в центрах не было, только в самых тяжелых случаях вызывалась неотложная помощь.

Постояльцы получали трехразовое питание, но порции, возможно, не соответствовали тяжелой работе и условиям жизни. Им также обеспечивалось кроватное место и возможность мыться.

Чтобы скрыть реальные доходы, руководство центра и близкие к ним люди регистрировались как индивидуальные предприниматели и заключали договоры или устные соглашения с фермерскими хозяйствами или другими работодателями на выполнение определенных работ. Часть заработанных денег платилась наличными, на счет организации перечислялись только средства, формально необходимые для обслуживания центров.

Известны случаи, когда постояльцы убегали из филиалов Neatkarība Balt., но члены организации добивались их возвращения.

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По данным полиции, лидером группировки был гражданин России, имеющий вид на жительство в Латвии. Второй человек, "правая рука" лидера, поддерживал связь с руководителями филиалов.

Организация Neatkarība Balt. попала в поле зрения полиции осенью 2018 года. В центрах проводились проверки, но в то время не было возможности получить достаточные доказательства для возбуждения уголовного дела. После этих проверок условия жизни в центрах немного улучшились, но члены организованной группы стали осторожнее. Это расследование и другая полученная информация послужили основанием для возбуждения уголовного дела в 2020 году и проведения более тщательного расследования деятельности всех центров.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 154.1 Уголовного закона о торговле людьми в организованной группе и ч. 3 ст. 195 Уголовного закона об отмывании денег в крупных размерах.

Трое задержанных уже находятся под арестом, суд рассмотрит вопрос об аресте еще двух человек.

Всем постояльцам центра разъяснили ситуацию и предложили возможность получить государственную помощь.

Видео: Организованная группа задержана по подозрению в торговле людьми

Уже сообщалось, что на этой неделе Госполиция задержала организованную группу из восьми человек, подозреваемых в возможной торговле людьми - эксплуатации людей в нескольких центрах профилактики зависимостей, сообщили агентству LETA в полиции.

Как свидетельствует информация, полученная в ходе расследования, у организации были три филиала в разных местах Латвии, где наркоманам и алкоголикам предлагалась программа профилактики зависимостей, но вместо лечения и под прикрытием религиозных идей людей привлекали к тяжелым и длительным принудительным работам в сельском хозяйстве и на лесозаготовках с ограниченными возможностями покинуть учреждение.

По информации агентства LETA, попавшая в поле зрения полиции группа связана с организацией Neatkarība Balt. Она открыла центры помощи в Лаздукалнсе Балвского края, Риндзеле Тукумского края и Лаубере Огрского края.

В понедельник, 12 июля, полиция вывезла из Лаубере всех людей, проживавших в центре. Как рассказали местные жители, обитателей центра каждое утро возили на работу автобусом. Они вели очень замкнутый образ жизни, даже не ходили в местный магазин, не общались с местными. С понедельника в учреждении никого не видели.

В других населенных пунктах, где расположены филиалы, агентству LETA также сообщили, что люди в центре реабилитации жили изолированно и не создавали никаких проблем для местного населения.

Все постояльцы были вывезены также из центра в Риндзеле, который на этой неделе закрыт.

С организацией Neatkarība Balt. агентству LETA связаться не удалось, поскольку общедоступные номера мобильных телефонов не существуют или отключены.

По данным с сайта организации, она начала свою деятельность 3 сентября 2007 года, когда был открыт первый центр помощи зависимым.

"Успешное избавление от любой зависимости основано на христианской вере. Мы верим, что любой, кто решит изменить свою жизнь, может обрести свободу от зависимости. Процесс обновления займет не менее года", - говорится на сайте.

В центрах действуют "свои внутренние законы и правила, которым подчиняются абсолютно все". Распорядок дня предусматривает в том числе и совместный труд, есть также время для фильмов, спорта и прогулок.

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В прошлогоднем финансовом отчете руководство организации сообщило, что более 100 человек в центрах получают бесплатную помощь в избавлении от алкогольной или наркотической зависимости. В основном необходимые расходы на обслуживание клиентов и эксплуатацию реабилитационных центров покрываются за счет хозяйственных доходов организации.

"Каждый клиент, находясь в центре помощи, соглашается временно участвовать в трудотерапии, направленной на восстановление трудовых навыков и содействие занятости, а также на трудоустройство, работая за пределами центра, что подтверждено в договоре об оказании помощи", - говорится в отчете.

В отчете сообщается, что заработанные средства используются на хозяйственные нужды центра для его содержания - продукты питания, товары для дома, одежду, коммунальные услуги и другие цели.

Организация заключила договоры с несколькими предприятиями, на которых работают постояльцы центров.

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С сентября 2013 года по декабрь 2015 года при финансовой поддержке ЕС организация реализовала проект "Развитие деятельности общества Neatkarība Balt. по улучшению качества жизни зависимых и созависимых лиц в Латвии". В 2017 году сотрудники правоохранительных органов Балвского края поблагодарили организацию за сотрудничество, поскольку благодаря работе центра были найдены более десяти находившихся в розыске людей.

По данным Firmas.lv, в правление организации входит Вячеслав Вахрушев. До 2020 года в правление также входила Кристиана Вахрушева.

Оборот Neatkarība Balt. в прошлом году составил 112 742 евро, прибыль - 783 евро.

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