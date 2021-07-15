Возможная торговля людьми в центрах профилактики зависимостей: Полиция сообщает подробности

В пресс-конференции примут участие:

министр внутренних дел Мария Голубева,

начальник Главного управления криминальной полиции Андрей Гришин.

Как свидетельствует информация, полученная в ходе расследования, у организации были три филиала в разных местах Латвии, где наркоманам и алкоголикам предлагалась программа профилактики зависимостей, но вместо лечения и под прикрытием религиозных идей людей привлекали к тяжелым и длительным принудительным работам в сельском хозяйстве и на лесозаготовках с ограниченными возможностями покинуть учреждение.

По данным полиции, работникам ничего не платили за работу, а большая часть средств была распределена между членами организованной группы.

По информации агентства LETA, попавшая в поле зрения полиции группа связана с организацией Neatkarība Balt. Она открыла центры помощи в Лаздукалнсе Балвского края, Риндзеле Тукумского края и Лаубере Огрского края.

В понедельник полиция вывезла из Лаубере всех людей, проживавших в центре. Как рассказали местные жители, обитателей центра каждое утро возили на работу автобусом. Они вели очень замкнутый образ жизни, даже не ходили в местный магазин, не общались с местными. С понедельника в учреждении никого не видели.

В других населенных пунктах, где расположены филиалы, агентству LETA также сообщили, что люди в центре реабилитации жили изолированно и не создавали никаких проблем для местного населения.

Все постояльцы были вывезены также из центра в Риндзеле, который на этой неделе закрыт.

С организацией Neatkarība Balt. агентству LETA связаться не удалось, поскольку общедоступные номера мобильных телефонов не существуют или отключены.

По данным с сайта организации, она начала свою деятельность 3 сентября 2007 года, когда был открыт первый центр помощи зависимым.

"Успешное избавление от любой зависимости основано на христианской вере. Мы верим, что любой, кто решит изменить свою жизнь, может обрести свободу от зависимости. Процесс обновления займет не менее года", - говорится на сайте.

В центрах действуют "свои внутренние законы и правила, которым подчиняются абсолютно все". Распорядок дня предусматривает в том числе и совместный труд, есть также время для фильмов, спорта и прогулок.

В прошлогоднем финансовом отчете руководство организации сообщило, что более 100 человек в центрах получают бесплатную помощь в избавлении от алкогольной или наркотической зависимости. В основном необходимые расходы на обслуживание клиентов и эксплуатацию реабилитационных центров покрываются за счет хозяйственных доходов организации.

"Каждый клиент, находясь в центре помощи, соглашается временно участвовать в трудотерапии, направленной на восстановление трудовых навыков и содействие занятости, а также на трудоустройство, работая за пределами центра, что подтверждено в договоре об оказании помощи", - говорится в отчете.

В отчете сообщается, что заработанные средства используются на хозяйственные нужды центра для его содержания - продукты питания, товары для дома, одежду, коммунальные услуги и другие цели.

Организация заключила договоры с несколькими предприятиями, на которых работают постояльцы центров.

С сентября 2013 года по декабрь 2015 года при финансовой поддержке ЕС организация реализовала проект "Развитие деятельности общества Neatkarība Balt. по улучшению качества жизни зависимых и созависимых лиц в Латвии". В 2017 году сотрудники правоохранительных органов Балвского края поблагодарили организацию за сотрудничество, поскольку благодаря работе центра были найдены более десяти находившихся в розыске людей.

По данным Firmas.lv, в правление организации входит Вячеслав Вахрушев. До 2020 года в правление также входила Кристиана Вахрушева.