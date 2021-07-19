ФОТО: Пресс-фото

Все ждут теплой погоды, чтобы можно было проводить время на террасе. Всем нам нравится летом ходить босиком по теплому и гладкому настилу террасы. Если мы хотим воспользоваться преимуществами, которые нам дает терраса, то и саму террасу, и установленную на ней деревянную мебель нужно защищать от ультрафиолетовых лучей, гниения и других повреждений. Теперь о своей террасе может позаботиться каждый – остается лишь выбрать соответствующее масло и подходящие инструменты.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОМАСЛИВАНИЮ

ФОТО: Пресс-фото

1. МОЙКА

Щеткой для чистки террас удалите с поверхности загрязнения, пыль и отслоившийся материал. Для мойки необработанной древесины, которая почернела или подвергалась длительному воздействию атмосферных осадков, используйте моющее средство Tikkurila Terassi-ja Kalustepesu.

1 л порошкообразного моющего средства разведите в 10 л воды и дайте ему раствориться в течение 15 минут. Нанесите раствор на поверхность и оставьте его для воздействия на 15–30 минут. Затем с помощью щетки или устройства для мойки под высоким давлением тщательно вымойте поверхность водой.

Поверхности, поврежденные плесенью и водорослями, мойте раствором Tikkurila для удаления плесени Homeenpoisto, соблюдая инструкцию на упаковке продукта.

2. ШЛИФОВКА

При использовании нового инструмента Anza, предусмотренного для террас, шлифовка и промасливание проходят легко, даже с первого раза и без предварительного опыта.

Прикрепите к инструменту шлифовальную бумагу. Зашлифуйте острые грани и сколы, чтобы поверхность стала гладкой. При обработке террасы многие торопятся и пренебрегают ее аккуратной подготовкой, в результате чего эффект недолговечен, и по террасе неприятно ходить босиком.

3. ПРОМАСЛИВАНИЕ

ИНСТРУМЕНТЫ

ДВА В ОДНОМ. Шлифовать и производить промасливание можно одним и тем же инструментом. Простой фиксатор позволяет легко менять функции, чтобы перейти от шлифования к промасливанию.

Прикрепите террасный аппликатор, что позволяет покрывать древесину тонким и равномерным слоем масла или другого защитного средства. Если слой масла будет слишком густым, поверхность террасы окрасится неравномерно или начнет отслаиваться.

Аппликатор наносит масло равномерным и тонким слоем, что позволяет избежать пятен и отслаивания покрытия. Он обеспечивает большую точность, а также облегчает нанесение средства в углах и у стен. Маслом покрываются две доски одновременно.

Используйте рукоятку-удлинитель Anza - с ней вам будет удобнее работать, и будете меньше уставать.

Для обработки небольших участков используйте кисть. Кисть Anza Elite для наружных работ впитывает намного больше масла, чем другие кисти, что позволяет за один подход покрыть большую площадь. Заостренный кончик кисти легко и быстро обрабатывает промежутки между террасными досками. Для промасливания садовой мебели специалисты советуют выбирать изогнутую кисть для наружных работ Anza Platinum, которая обеспечивает удобное нанесение масла.

ФОТО: Publicitātes foto

МАСЛО

УДОБНОЕ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ, НЕ ТРЕБУЕТ ГРУНТОВКИ. Как правило, древесину перед промасливанием необходимо грунтовать, но при использовании масла бренда Tikkurila грунтовка не потребуется, что позволяет сэкономить время и деньги. Это масло легко использовать, оно быстро сохнет, подчеркивает натуральный оттенок древесины и обеспечивает защиту от вредного воздействия окружающей среды.

Выберите террасное масло Tikkurila Valtti Plus Terrace Oil одного из 3 готовых оттенков – коричневого, пепельно-серого или черного, или масло для террас и садовой мебели Valtti Kaluste- ja Terassiöljy с особыми пигментами и защитой от ультрафиолетового излучения. Если вы предпочитаете разнообразие оттенков, используйте масло Tikkurila для наружных работ Valtti Plus Wood Oil, предназначенное для деревянных поверхностей.

ФОТО: Пресс-фото

И перед нанесением масла, и во время работы периодически тщательно перемешивайте масло. Наносите масло равномерными непрерывными мазками, чтобы нанесенный слой был одинаковой толщины. Одновременно смазывайте 2–3 доски. Наносите масло в 1–2 слоя, тщательно втирайте, чтобы оно впиталось в древесину. Садовую мебель смазывайте в 1 слой. Остатки масла обязательно нужно вытереть.

Внимание! Промасленные тряпки, бумажные салфетки и др. способны самовоспламеняться. Загрязненные материалы могут самовоспламениться через несколько часов, поэтому их перед утилизацией нужно смочить водой и поместить в закрытую металлическую емкость.

ФОТО: Пресс-фото

Самая распространенная ошибка!

Зачастую хозяева, стараясь промаслить террасу как можно лучше, наносят очень толстый слой масла. Однако масло, нанесенное слишком толстым слоем, образует пленку, которая со временем начинает отслаиваться.

Как этого избежать?

Не впитавшиеся в древесину остатки масла вытирайте через пару минут после нанесения. Появления излишков масла проще избежать, используя подходящие инструменты, например, аппликатор для террас Anza, который обеспечивает равномерное нанесение масла на поверхность.

Обработка террасы маслом

Позаботьтесь и об удобной ванночке для красок. Anza Fill & Carry сочетает в себе функции ванночки и ведерка. Эта ванночка очень вместительная, имеет большую поверхность для захвата продукта инструментом и удобную ручку для переноски.

Если залить в ванночку большее количество продукта (объем – 3,3 литра), работа пойдет быстрее, поскольку ее не придется часто заполнять.

Ванночка для окрашивания Fill & Carry

Первую неделю после нанесения с поверхностью нужно обращаться бережно, чтобы она достигла окончательной жесткости и прочности. Поверхности, которые постоянно подвергаются воздействию погодных условий, рекомендуется промасливать раз в 1–3 года.