Сборная Латвии по хоккею начала подготовку к квалификации на Олимпийские игры

Сборы проходят с 12 по 23 июля, в них принимает участие 31 хоккеист, среди которых четыре вратаря, 10 защитников и 17 нападающих.

На сборы преимущественно приглашены молодые игроки и те, кто выступает в зарубежных клубах, а также те, кто ещё не уехал на работу за границу.

Тренировки проходят как на льду в ледовом холле Volvo SC, так и в Межапарке, где физической подготовкой хоккеистов руководит Эрик Висоцкис.

На льду с кандидатами в сборную работают тренеры Артис Аболс и Агрис Савиелс.