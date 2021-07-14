Чт, 15.07.2021
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Сборная Латвии по хоккею начала подготовку к квалификации на Олимпийские игры

Кандидаты в сборную Латвии по хоккею ФОТО: lhf.lv

Начав первый этап подготовки к предстоящему олимпийскому отборочному турниру в Риге, на этой неделе на сборы прибыли кандидаты в сборную, сообщает Латвийская федерация хоккея.

Сборы проходят с 12 по 23 июля, в них принимает участие 31 хоккеист, среди которых четыре вратаря, 10 защитников и 17 нападающих.

На сборы преимущественно приглашены молодые игроки и те, кто выступает в зарубежных клубах, а также те, кто ещё не уехал на работу за границу.

Тренировки проходят как на льду в ледовом холле Volvo SC, так и в Межапарке, где физической подготовкой хоккеистов руководит Эрик Висоцкис.

На льду с кандидатами в сборную работают тренеры Артис Аболс и Агрис Савиелс.

В конце лета (с 26 по 29 августа) латвийские хоккеисты примут участие в отборочном турнире зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Игры пройдут в "Арена Рига". Соперники сборной Латвии - Франция, Италия и Венгрия. Лучшая из этих четырёх команд получит путёвку на Олимпийские игры следующего года.

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