Чт, 15.07.2021
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Юрис Янсонс, омбудсмен, об обязательной вакцинации

ВИДЕО ⟩ Назван лучший гол Евро-2020

ФОТО: AP Photo/Petr David Josek, Pool

УЕФА объявил результаты голосования за лучший гол Евро-2020. Таковым был признан невероятный удар нападающего сборной Чехии Патрика Шика в ворота шотландцев в матче группового этапа (2:0).

Игрок "Байера" забил с 45,5 метра - это самый дальний гол на чемпионате Европы с тех пор, как ведётся современная статистика, то есть с 1980 года.

Всего на Евро-2020 Патрик Шик забил 5 мячей и наряду с Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром турнира.

Также в тройку лучших голов турнира по версии УЕФА вошли удар Поля Погба в матче 1/8 финала Франция - Швейцария и мяч Луки Модрича в игре группового этапа Хорватия - Шотландия.

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