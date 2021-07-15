Фото, видео ⟩ В Германии из-за наводнения погибли 19 человек, десятки пропали без вести

По словам сотрудников правоохранительных органов Кобленца, люди погибли в районе Арвайлер.

Обстоятельства произошедшего на данный момент выясняются. Жертвы были найдены в разных местах.

Не менее шести человек в различных районах на западе ФРГ погибли, от 30 до 60 считаются пропавшими без вести. Наводнения отмечены во многих городах по берегам Рейна и его притоков, пишет DW.

Из-за непрерывных ливней и вызванных ими наводнений в районе Арвайлер объявлено чрезвычайное положение. По данным полиции, несколько городов остались отрезанными от внешнего мира из-за наводнения.

ФОТО: WOLFGANG RATTAY/REUTERS; SASCHA STEINBACH/EPA

ФОТО: WOLFGANG RATTAY/REUTERS; SASCHA STEINBACH/EPA

Спаслись примерно 50 человек, которые укрылись на крышах зданий, спасаясь от наводнения, сообщил прессе представитель полиции.

Сильные дожди повредили имущество во многих частях Западной Германии, несколько дорог были закрыты из-за стихийного бедствия, проводилась массовая эвакуация.

Галерея: Наводнения в Германии

Спасательным операциям в регионе к юго-западу от Кельна помешало отключение Интернета и телефонной связи.

Ночью в селе Шулда обрушились шесть домов.

В Кельне, Камене и Вуппертале четыре человека погибли в затопленных зданиях.

Один пожарный утонул в среду во время спасательной операции в Альтене, другой погиб во время спасательной операции на электростанции Вердола.

Видео: Наводнения в Германии

Немецкая метеорологическая служба DWD прогнозирует уменьшение дождя в четверг.

Сильные дожди усугубили ночное наводнение на востоке Бельгии, где один человек утонул, а другой пропал без вести.

В Бельгии уровень воды в нескольких городах поднялся до беспрецедентного уровня, улицы в центрах городов превратились в реки.

Многие автомагистрали также затоплены, железнодорожное движение на юге и востоке страны приостановлено.