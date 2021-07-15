Чт, 15.07.2021
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ответ немецких властей на просьбу жителей российской деревни отремонтировать дорогу
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Фото, видео ⟩ В Германии из-за наводнения погибли 43 человека, десятки пропали без вести
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ФОТО: WOLFGANG RATTAY/REUTERS; SASCHA STEINBACH/EPA

В четверг, 15 июля, полиция сообщила, что в результате наводнения в федеральной земле Рейнланд-Пфальц в Германии погибли 43 человека, пишет DPA.

По словам сотрудников правоохранительных органов Кобленца, люди погибли в районе Арвайлер.

Обстоятельства произошедшего на данный момент выясняются. Жертвы были найдены в разных местах.

Не менее шести человек в различных районах на западе ФРГ погибли, от 30 до 60 считаются пропавшими без вести. Наводнения отмечены во многих городах по берегам Рейна и его притоков, пишет DW.

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Из-за непрерывных ливней и вызванных ими наводнений в районе Арвайлер объявлено чрезвычайное положение. По данным полиции, несколько городов остались отрезанными от внешнего мира из-за наводнения.

ФОТО: WOLFGANG RATTAY/REUTERS; SASCHA STEINBACH/EPA
ФОТО: WOLFGANG RATTAY/REUTERS; SASCHA STEINBACH/EPA

Спаслись от наводнения примерно 50 человек, которые забрались на крыши зданий, сообщил прессе представитель полиции.

Сильные дожди повредили имущество во многих частях Западной Германии, несколько дорог были закрыты из-за стихийного бедствия, проводилась массовая эвакуация.

Галерея: Наводнения в Германии

Спасательным операциям в регионе к юго-западу от Кельна помешало отключение Интернета и телефонной связи.

Ночью в селе Шулда обрушились шесть домов.

В Кельне, Камене и Вуппертале четыре человека погибли в затопленных зданиях.

Один пожарный утонул в среду во время спасательной операции в Альтене, другой погиб во время спасательной операции на электростанции Вердола.

Видео: Наводнения в Германии

Немецкая метеорологическая служба DWD прогнозирует уменьшение дождя в четверг.

Сильные дожди усугубили ночное наводнение на востоке Бельгии, где один человек утонул, а другой пропал без вести.

В Бельгии уровень воды в нескольких городах поднялся до беспрецедентного уровня, улицы в центрах городов превратились в реки.

Многие автомагистрали также затоплены, железнодорожное движение на юге и востоке страны приостановлено.

Сильные дожди прошли также в Нидерландах и на северо-востоке Франции, где из-за стихийного бедствия люди были эвакуированы и возникли серьезные проблемы с транспортом.

Галерея: Наводнения в Германии


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