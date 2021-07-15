Чт, 15.07.2021
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Министерство юстиции
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Фото ⟩ В Германии из-за наводнения погибли минимум шесть человек, десятки пропали без вести

ФОТО: WOLFGANG RATTAY/REUTERS; SASCHA STEINBACH/EPA

В четверг, 15 июля, полиция сообщила, что в результате наводнения в федеральной земле Рейнланд-Пфальц в Германии погибли как минимум шесть человек, пишет DPA.

По словам сотрудников правоохранительных органов Кобленца, люди погибли в районе Арвайлер.

Обстоятельства произошедшего на данный момент выясняются. Жертвы были найдены в разных местах.

Не менее шести человек в различных районах на западе ФРГ погибли, от 30 до 60 считаются пропавшими без вести. Наводнения отмечены во многих городах по берегам Рейна и его притоков, пишет DW.

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Из-за непрерывных ливней и вызванных ими наводнений в районе Арвайлер объявлено чрезвычайное положение. По данным полиции, несколько городов остались отрезанными от внешнего мира из-за наводнения.

ФОТО: WOLFGANG RATTAY/REUTERS; SASCHA STEINBACH/EPA
ФОТО: WOLFGANG RATTAY/REUTERS; SASCHA STEINBACH/EPA

Спаслись примерно 50 человек, которые укрылись на крышах зданий, спасаясь от наводнения, сообщил прессе представитель полиции.

Сильные дожди повредили имущество во многих частях Западной Германии, несколько дорог были закрыты из-за стихийного бедствия, проводилась массовая эвакуация.

Галерея: Наводнения в Германии

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