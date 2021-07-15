Фото ⟩ В Германии из-за наводнения погибли минимум шесть человек, десятки пропали без вести

По словам сотрудников правоохранительных органов Кобленца, люди погибли в районе Арвайлер.
Обстоятельства произошедшего на данный момент выясняются. Жертвы были найдены в разных местах.
Не менее шести человек в различных районах на западе ФРГ погибли, от 30 до 60 считаются пропавшими без вести. Наводнения отмечены во многих городах по берегам Рейна и его притоков, пишет DW.
Из-за непрерывных ливней и вызванных ими наводнений в районе Арвайлер объявлено чрезвычайное положение. По данным полиции, несколько городов остались отрезанными от внешнего мира из-за наводнения.
Спаслись примерно 50 человек, которые укрылись на крышах зданий, спасаясь от наводнения, сообщил прессе представитель полиции.
Сильные дожди повредили имущество во многих частях Западной Германии, несколько дорог были закрыты из-за стихийного бедствия, проводилась массовая эвакуация.
Галерея: Наводнения в Германии