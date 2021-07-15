Зачистка гражданского общества в Беларуси: массовые обыски в НКО и задержания правозащитников

Напомним, 14 июля силовики провели обыски у многих представителей правозащитного сообщества и других негосударственных организаций. По данным правозащитников, с обысками и задержаниями столкнулись не менее 30 человек и организаций.

Известно о задержании как минимум на 72 часа руководителя правозащитного центра "Весна" Алеся Беляцкого, его заместителя Валентина Стефановича, юриста центра Владимира Лабковича и его жены Нины Лабкович (у них трое несовершеннолетних детей), правозащитницы Евгении Бабаевой.

Многих увезли на допросы, и до позднего вечера связи с ними не было. Некоторых выпустили, некоторых - нет.

По неподтвержденной пока информации, правозащитники являются подозреваемыми по статьям УК "организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок; обучение или иная подготовка лиц для участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, а равно финансирование или иное материальное обеспечение такой деятельности", а также "уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере".

Оставшиеся на свободе коллеги правозащитников заявили, что продолжат свою деятельность.

Страны Европы осудили очередную волну репрессий

"В Беларуси идет становление тоталитарного государства", - заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, комментируя прошедшие 14 июля очередные массовые обыски в неправительственных организациях.

"Атаки на гражданское общество рисуют черную дыру для демократии и прав человека на Европейском континенте. Наш долг - помочь тем, кто подвергается атакам, чтобы однажды Беларусь стала свободной от диктатора, единственное место которого в Гааге", - написал глава литовской дипломатии на своей странице в Twitter.

"Латвия решительно осуждает продолжающиеся репрессии против "Весны", [Белорусского] Хельсинкского комитета и других правозащитников",

- написал в Twitter глава МИД страны Эдгар Ринкевич. По его словам, ООН, ОБСЕ и другие международные организации должны действовать, а "наглое нарушение" политических свобод не должно остаться без последствий.

Внешнеполитическое ведомство Эстонии также "решительно осуждает" "произвольные задержания и репрессии в отношении правозащитников в Беларуси". В заявлении упомянуты лишенный госрегистрации правозащитный центр "Весна", Белорусская ассоциация журналистов, Белорусский Хельсинкский комитет, Human Constanta, Lawtrend, благотворительный проект "Имена", где прошли обыски. "Репрессии должны прекратиться: людей нельзя заставить замолчать!" - подчеркивает эстонский МИД.

"Лукашенко снова избрал целью правозащитников и журналистов в Беларуси, после рейдов многие задержаны. Призываю к их немедленному и безусловному освобождению,

- написал в Twitter глава датской дипломатии Йеппе Кофод. - Режим боится своего собственного народа - нарушая основные права, подавляя инакомыслие".

Продолжающиеся задержания правозащитников "абсолютно неприемлемы и противоречат обязательствам Беларуси перед ОБСЕ", заявила министр иностранных дел Швеции, действующий председатель ОБСЕ Анн Линде. Она призвала к немедленному освобождению задержанных.

"Это последнее нападение режима Лукашенко на правозащитные организации и независимые СМИ - еще одна попытка подавить свободу и дискуссию", - считает глава внешнеполитического ведомства Великобритании Доминик Рааб. "Мы призываем к их немедленному освобождению, а также сотен других людей, задержанных по политическим мотивам. Великобритания поддерживает народ Беларуси, и мы продолжаем работать с нашими партнерами, чтобы привлечь к ответственности виновных в этих нарушениях прав человека", - заявил Рааб.