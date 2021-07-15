Несовершеннолетнему политзаключенному Никите Золотареву в тюрьме вынесли еще один приговор

Путем частичного сложения ранее присужденного наказания (пять лет колонии) с новым общий срок наказания для Никиты составит четыре с половиной года лишения свободы в воспитательной колонии.
Золотарева задержали 11 августа 2020 года - на тот момент ему было 16 лет. Его осудили на пять лет лишения свободы за "массовые беспорядки" и незаконные действия с горючими веществами - якобы он бросил в сторону силовиков бутылку с "коктейлем Молотова".
В этот раз Золотарева обвинили в нападении на конвоиров в гомельском СИЗО, где он содержится с августа.
По словам отца политзаключенного, сын болеет эпилепсией и рассказывал, что его били во время содержания в СИЗО.
Золотарев вину признал, но отметил, что это было не нападение, а сопротивление, обусловленное его эмоциональным состоянием. "Я почти два месяца провел в одиночке, а у меня эпилепсия. Я боюсь оставаться один. Кто мне поможет, если у меня будет приступ? Из-за того, что я сижу "по политике", ко мне плохое отношение со стороны сотрудников. Они отводят меня от камер наблюдения в СИЗО и бьют", - цитируют несовершеннолетнего правозащитники.