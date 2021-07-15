Несовершеннолетнему политзаключенному Никите Золотареву в тюрьме вынесли еще один приговор

Путем частичного сложения ранее присужденного наказания (пять лет колонии) с новым общий срок наказания для Никиты составит четыре с половиной года лишения свободы в воспитательной колонии.

Золотарева задержали 11 августа 2020 года - на тот момент ему было 16 лет. Его осудили на пять лет лишения свободы за "массовые беспорядки" и незаконные действия с горючими веществами - якобы он бросил в сторону силовиков бутылку с "коктейлем Молотова".

В этот раз Золотарева обвинили в нападении на конвоиров в гомельском СИЗО, где он содержится с августа.

По словам отца политзаключенного, сын болеет эпилепсией и рассказывал, что его били во время содержания в СИЗО.