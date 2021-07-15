Чт, 15.07.2021
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Несовершеннолетнему политзаключенному Никите Золотареву в тюрьме вынесли еще один приговор

Никита Золотарев ФОТО: Сильные новости

Никиту Золотарева приговорили к полутора годам колонии общего режима по статье 364 Уголовного кодекса (насилие или угроза насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел) за то, что он якобы напал на сотрудника СИЗО и угрожал его родным.

Путем частичного сложения ранее присужденного наказания (пять лет колонии) с новым общий срок наказания для Никиты составит четыре с половиной года лишения свободы в воспитательной колонии.

Золотарева задержали 11 августа 2020 года - на тот момент ему было 16 лет. Его осудили на пять лет лишения свободы за "массовые беспорядки" и незаконные действия с горючими веществами - якобы он бросил в сторону силовиков бутылку с "коктейлем Молотова".

В этот раз Золотарева обвинили в нападении на конвоиров в гомельском СИЗО, где он содержится с августа.

По словам отца политзаключенного, сын болеет эпилепсией и рассказывал, что его били во время содержания в СИЗО.

Золотарев вину признал, но отметил, что это было не нападение, а сопротивление, обусловленное его эмоциональным состоянием. "Я почти два месяца провел в одиночке, а у меня эпилепсия. Я боюсь оставаться один. Кто мне поможет, если у меня будет приступ? Из-за того, что я сижу "по политике", ко мне плохое отношение со стороны сотрудников. Они отводят меня от камер наблюдения в СИЗО и бьют", - цитируют несовершеннолетнего правозащитники.

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