В Латвии временно нельзя будет привиться вакциной Johnson & Johnson

Запасы вакцины Johnson & Johnson на складах закончились, так как все имевшиеся вакцины доставлены в прививочные пункты.

Поэтому отдел вакцинации призывает людей, которые решили привиться этой вакциной, связаться с соответствующим медицинским учреждением, чтобы убедиться, что на пункте вакцинации вакцина еще имеется в наличии.

Следующая поставка вакцины Johnson & Johnson объемом 19 000 доз ожидается не раньше второй половины следующей недели.

Отдел сообщает, что в настоящее время для вакцинации доступны следующие вакцины: 387 960 доз Pfizer/BioNTech, 87 450 доз Moderna и 198 750 доз AstraZeneca. В соответствии с решением Кабинета министров 165 600 доз вакцины AstraZeneca Латвия пожертвует пяти странам.

На этой неделе состоится выездная вакцинация от Covid-19 в Смилтене, Краславе, Рундальском дворце, Кулдиге, Цесисе и Ауце. Привиться во время выездной вакцинации можно без предварительной записи.

Вакцинация от Covid-19 в Латвии продолжается на этой неделе в медленном темпе, примерно равном уровню середины апреля, когда вакцин в Латвии было относительно мало и прививки могли делать только люди из приоритетных групп, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения (NVD).

Как признали политики, темп вакцинации от Covid-19 в настоящее время неудовлетворительно низок, а спрос на вакцины значительно отстает от предложения, что приводит к появлению большого запаса вакцин.

В четверг прививки от Covid-19 в Латвии получили 4698 человек, в том числе 1799 человек - первую прививку, а 2719 человек завершили процесс вакцинации, из них 1894 человека привились однократной вакциной Johnson & Johnson.

В течение первых трех рабочих дней недели вакцинировались в среднем 5500 человек в день. Для сравнения: на прошлой неделе в Латвии вакцинировалось около 56 000 человек, или менее 8000 человек в день. Пока что самый высокий уровень вакцинации был на неделе с 24 мая, когда в среднем вакцинировалось около 16 600 человек в день.