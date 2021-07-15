Дорогая мотивация: на популяризацию прививок среди работников рижских школ потратят 1,7 млн евро

На заседании комитета депутаты единогласно поддержали предложение. Как указала депутат Лайма Гейкина ("За"/"Прогрессивные"), этим решением самоуправление Риги покажет положительный пример всей Латвии, как без резких высказываний и угроз можно содействовать вакцинации, чтобы избежать третьей волны заболеваемости.

Финансовая поддержка будет предназначена для тех образовательных учреждений, где привиты или перенесли заболевание не менее 80% сотрудников.

Размер поддержки составит 5000 евро, 7500 евро и 10 000 евро. Сумма будет зависеть от количества работников.