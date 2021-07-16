Видео ⟩ Лещенко с рэпером Loc-Dog, Басков с Милохиным, Лолита с Костой Лакостой и другие необычные дуэты

Видео: Николай Басков и Даня Милохин - "Дико тусим"

3. Филипп Киркоров и Давид Манукян

В августе 2020 года блогер Давид Манукян и король российской поп-сцены Филипп Киркоров представили клип на трек "Ролекс".

Стоит сказать, что фанаты его приняли не очень хорошо. Но поклонникам понравилось участие Киркорова. По их мнению, он был украшением этого видео, кроме того, фолловеры заметили, что звезда в отличной форме и прекрасно смотрится в кадре с молодыми.

Кстати, Филипп Киркоров никогда не переживал на тему того, что его могут осуждать за скандальный клип или необычные образы. Наоборот, артист считает, что это отличная возможность быть в тренде, поэтому он смело экспериментирует с творчеством и соглашается на неожиданные дуэты. К примеру, последняя новинка - его совместная песня и клип с Maruv.

Видео: Давид Манукян и Филипп Киркоров - "Ролекс"

4. Моргенштерн и DJ Smash

В апреле 2021 года популярный рэпер Моргенштерн и DJ Smash выпустили обновленную версию танцевального хита "Новая волна" и представили клип, который уже успел стать скандальным.

По сюжету на Землю надвигается астероид, и в ожидании конца света Моргенштерн и DJ Smash затевают пир во время чумы - наряжаются в одеяния католических священников и устраивают вечеринку в храме.

"Я же плясал под "Волну", когда мне было 10 лет... никогда бы не подумал, что вырасту и подарю этой легендарной песне вторую жизнь", - написал Моргенштерн в соцсетях.

Видео: Моргенштерн и DJ Smash - "Новая волна"

5. Дмитрий Маликов и Юрий Хованский - "Спроси у своей мамы"

Дмитрий Маликов стал первопроходцем в плане неожиданных дуэтов. Еще в 2017 году вместе со скандальным блогером Юрием Хованским он записал трек "Спроси у своей мамы". Поклонники артиста восприняли его неоднозначно, а вот у интернет-аудитории Маликов мгновенно приобрел популярность.

Видео: Дмитрий Маликов и Юрий Хованский - "Спроси у своей мамы"

6. Сергей Жуков и Клава Кока - "Нокаут"

В середине июня российская певица и блогер Клава Кока и солист группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков выпустили клип на совместную песню "Нокаут".

Действие клипа происходит в 1993 году. Клава приезжает в Москву поступать в вуз "из Свердловска" и на вокзале знакомится с молодым Сергеем Жуковым (в клипе его играет актер Кирилл Попов). Между молодыми людьми вспыхивают чувства, но после они внезапно расстаются и Клава возвращается домой.

Клип сделан с ностальгией. В финале Сергей уже в наше время встречает Клаву в ресторане. Он узнает ее и вспоминает юношеское чувство. Герои даже успевают сказать друг другу пару слов. Жуков просит прощения, а блондинка признается, что давно простила бывшего парня.

"Мы сняли для вас мини-фильм с погружением в прошлое, в 90-е. Это, наверное, самый душевный, чувственный, непредсказуемый и атмосферный мой клип. Готовьте платочки. Ссылка в шапке!" - написала певица в Instagram.

На момент написания статьи клип посмотрели свыше 572 тысяч человек. 35 тысяч отметили, что им видео понравилось, а дизлайки поставили лишь 1,4 тысячи.

В комментариях многие благодарили Сергея за его песни и радовались тому, что он продолжает создавать новые композиции и охотно сотрудничает с молодыми артистами.

Видео: Клава Кока и Сергей Жуков - "Нокаут"

7. Лолита и Коста Лакоста - "Антиклимакс"

2 июля Лолита Милявская и блогер Коста Лакоста выпустили трек "Антиклимакс". Знаменитости познакомились на дне рождения Насти Ивлеевой. Там они выпили и проговорили часа три.

Лолита вспоминала в Instagram, что утром ей позвонил Коста и спросил: "Петь будешь?". Артистка согласилась, особенно потому, что это "про то, чего многие боятся".