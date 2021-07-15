Фото ⟩ Завершился "Осокинский фестиваль свободы"

За этим концертом последовал второй сольный концерт Андрея Осокина, во время которого пианист исполнил столько близкую для себя музыку Бетховена, Брамса, Рахманинова.

В пятницу, 9 июля, состоялся сольный концерт Катрины Гупало, во время которого прозвучали не только уже полюбившиеся песни Иманта Калниньша и сочиненные самой Катриной, но также несколько премьерных исполнений совсем новых композиций певицы. В продолжение вечера состоялся концерт музыки кино и мюзиклов с участием Катрины Гупало и Андрея Осокина, который был особым и ожидаемым событием не только для зрителей, но и для самих музыкантов, поскольку на одной сцене их можно увидеть редко.

Катрина Гупало и Андрей Осокин ФОТО: пресс-фото/Аксель Зирнис

10 июля состоялась премьера созданного для этого фестиваля концерта-спектакля артиста Гирта Круминьша и Андрея Осокина, который стал посвящением выдающимся личностям ХХ века в музыке. В постановке стихи Марины Цветаевой и Велги Криле переплетались с музы-кой Александра Скрябина, Сергея Рахманинова, Николая Метнера, Яниса Мединьша и других композиторов. Постановка создана в очень интенсивной и творческой атмосфере, сплетя поэ-зию с музыкой, звуки фортепиано с человеческим голосом и явила собой заряжающую душу программу.

"Программа фестиваля была необычной и увлекательной - она тронула и порадовала мою душу. Я благодарен Андрею и Катрине за чудесное сотрудничество. Во время репетиций можно было ощутить, что шаг за шагом вместе мы создавали нечто очень особенное. Андрей выдающийся и очень чувственный сценический партнер. Место проведения фестиваля и предоставленная им близость со слушателями и атмосфера концертов и после них была по настоящему дружеская, так что всегда хотел задержаться подольше", - поделился Гирт Круминьш.

В заключительный день фестиваля, 11 июля, концерт камерной музыки "Женщины-композиторы" с участием скрипачки Магдалены Геки и пианистки Иветы Цалите собрал ценителей камерного музицирования. Музыканты исполнили очень разноплановую и суггестивную программу, познакомив слушателей с до сих пор малознакомыми и неоцененными произведениями латвийских и зарубежных композиторов-женщин. В концерте прозвучала музыка Клары Шуман, Майи Эйнфелде, Руты Пайдере и Аманды Мейер.

Полной энергии программой народной и оригинальной музыки фестиваль завершили гитаристы Рихард Либиетис и Гинтс Смукайс, и Катрина Гупало, которые вместе выступали впер-вые, исполнив специально созданную для фестиваля концертную программу. В ней переплелись итальянские, украинские и латвийские народные песни с оригинальными сочинениями Рихарда Либиетиса. Особым гостем вечера был композитор и мастер амбиент-музыки Раймонд Тигулс, который исполнил не только свои произведения для голоса и фортепиано, но и музицировал на своеобразном инструменте "ханга", который стал медитативной кульминацией вечера.

"Для всех нас этот фестиваль был настоящим музыкальным праздником, когда вживую могли встретиться со всеми слушателями, не разделяя их по какому-либо признаку, и наслаждаясь музыкой всем своим разумом, телом и душой, ощутив воздействие созданного звука. Я по настоящему рад и удовлетворен, что, несмотря на все сложности и неясности последнего времени, мы смогли провести этот фестиваль и пригласить к участию в нем такое большое количество артистов. Время фестиваля для всех нас было как некая творческая лаборатория, в которой встречаются выдающиеся артисты и идеи, которые не знают границ, являя чудес-ные примеры сотрудничества и взаимопонимания", - говорит Андрей Осокин.