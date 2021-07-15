Фото ⟩ Завершился "Осокинский фестиваль свободы"

Отзвучал "Осокинский фестиваль Свободы @152", в рамках которого в фортепианном салоне в Риге, на улице Бривибас 152, состоялись девять концертов с 7 по 11 июля. В фестивале приняли участие различные латвийские артисты: автор идеи фестиваля Андрей Осокин, Гирт Круминьш, Денис Пашкевич, Магдалена Гека, Ивета Цалите, Рихард Либиетис, Катрина Гупало, а также особые концертные гости - Иева Парша и Раймонд Тигулс.
Во время фестиваля родились несколько новых идей сотрудничества и проектов, которые в связи с большим откликом зрителей про-звучат и в дальнейшем.
Фестиваль открылся в среду,7 июля, сольным концертом Андрея Осокина, пронизанным неудержимым романтизмом, в котором прозвучали произведения Людвига ван Бетховена, Роберта Шумана, Франца Шуберта и других композиторов. Особой гостьей концерта стала лат-вийская меццо-сопрано Иева Парша, которая вместе с пианистом исполнила две песни Франца Шуберта - "Липа" из цикла "Зимний путь" и "Шиповник". Последняя из них прозвучала на латышском языке, в собственном переводе певицы с немецкого языка.
8 июля фестиваль продолжил музыкант и композитор Денис Пашкевич с программой проекта электро-акустической музыки TEN KA, которая совсем скоро - в конце июля, будет издана в новом музыкальном альбоме в формате виниловой пластинки - “sonic geometry: structures, patterns and forms”.
Денис Пашкевич: "Я чувствую себя польщенным и вдохновленным тем, что смог принять участие в этом чудесном музыкальном фестивале, которому присущ революционный дух - точно так же, как художественному руководителю Андрею Осокину, чье имя носит фестиваль, и его команде. В эту эпоху у культуры намного большее значение, чем когда-либо, точно так же как и у слова "свобода". Это основные ценности, постулат веры, которые "Осокинский фестиваль свободы" отлично проецирует. Спасибо за предоставленную возможность звучать и теплый, профессиональный прием! Высоко оценил предложение озвучить базовый материал новой программы электро-акустической музыки TEN KA и верю, что для слушателей это было вдохновляющее и интересное путешествие в мир звуков и видений".
За этим концертом последовал второй сольный концерт Андрея Осокина, во время которого пианист исполнил столько близкую для себя музыку Бетховена, Брамса, Рахманинова.
В пятницу, 9 июля, состоялся сольный концерт Катрины Гупало, во время которого прозвучали не только уже полюбившиеся песни Иманта Калниньша и сочиненные самой Катриной, но также несколько премьерных исполнений совсем новых композиций певицы. В продолжение вечера состоялся концерт музыки кино и мюзиклов с участием Катрины Гупало и Андрея Осокина, который был особым и ожидаемым событием не только для зрителей, но и для самих музыкантов, поскольку на одной сцене их можно увидеть редко.
10 июля состоялась премьера созданного для этого фестиваля концерта-спектакля артиста Гирта Круминьша и Андрея Осокина, который стал посвящением выдающимся личностям ХХ века в музыке. В постановке стихи Марины Цветаевой и Велги Криле переплетались с музы-кой Александра Скрябина, Сергея Рахманинова, Николая Метнера, Яниса Мединьша и других композиторов. Постановка создана в очень интенсивной и творческой атмосфере, сплетя поэ-зию с музыкой, звуки фортепиано с человеческим голосом и явила собой заряжающую душу программу.
"Программа фестиваля была необычной и увлекательной - она тронула и порадовала мою душу. Я благодарен Андрею и Катрине за чудесное сотрудничество. Во время репетиций можно было ощутить, что шаг за шагом вместе мы создавали нечто очень особенное. Андрей выдающийся и очень чувственный сценический партнер. Место проведения фестиваля и предоставленная им близость со слушателями и атмосфера концертов и после них была по настоящему дружеская, так что всегда хотел задержаться подольше", - поделился Гирт Круминьш.
В заключительный день фестиваля, 11 июля, концерт камерной музыки "Женщины-композиторы" с участием скрипачки Магдалены Геки и пианистки Иветы Цалите собрал ценителей камерного музицирования. Музыканты исполнили очень разноплановую и суггестивную программу, познакомив слушателей с до сих пор малознакомыми и неоцененными произведениями латвийских и зарубежных композиторов-женщин. В концерте прозвучала музыка Клары Шуман, Майи Эйнфелде, Руты Пайдере и Аманды Мейер.
Полной энергии программой народной и оригинальной музыки фестиваль завершили гитаристы Рихард Либиетис и Гинтс Смукайс, и Катрина Гупало, которые вместе выступали впер-вые, исполнив специально созданную для фестиваля концертную программу. В ней переплелись итальянские, украинские и латвийские народные песни с оригинальными сочинениями Рихарда Либиетиса. Особым гостем вечера был композитор и мастер амбиент-музыки Раймонд Тигулс, который исполнил не только свои произведения для голоса и фортепиано, но и музицировал на своеобразном инструменте "ханга", который стал медитативной кульминацией вечера.
"Для всех нас этот фестиваль был настоящим музыкальным праздником, когда вживую могли встретиться со всеми слушателями, не разделяя их по какому-либо признаку, и наслаждаясь музыкой всем своим разумом, телом и душой, ощутив воздействие созданного звука. Я по настоящему рад и удовлетворен, что, несмотря на все сложности и неясности последнего времени, мы смогли провести этот фестиваль и пригласить к участию в нем такое большое количество артистов. Время фестиваля для всех нас было как некая творческая лаборатория, в которой встречаются выдающиеся артисты и идеи, которые не знают границ, являя чудес-ные примеры сотрудничества и взаимопонимания", - говорит Андрей Осокин.