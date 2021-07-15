"Мусорное" дело на полмиллиона евро: Рижская дума пошла на мир с СК и заплатит штраф

Соглашение между Рижской думой, SIA Getliņi EKO и СК предусматривает, что самоуправление заплатит штраф в размере 0,5 млн евро, сообщили агентству LЕТА в управлении коммуникации Рижской думы.

Подписать мировое соглашение на внеочередное заседании был уполномочен председатель думы.

Мировое соглашение заключено с учетом указанных в постановлениях СК существенных нарушений в вывозе отходов в столице, а также того, что нынешние депутаты Рижской думы согласны с позицией СК о дальнейших шагах в этой сфере по соблюдению норм конкуренции. Также приняты во внимание возможные длительные сроки судебного процесса и затраты по этому юридически сложному делу.

Проект соглашения

Проект соглашения предусматривает, что штраф для самоуправления составит 500 000 евро, для SIA Getliņi EKO, 97,7% акций которого принадлежит Рижской думе, - 385 тыс. евро. Первоначально предусмотренный штраф был выше 6 млн евро.

Столичное самоуправление и SIA Getliņi Eko в 2019 году заключили соглашение на 686,3 млн евро о вывозе отходов в столице в рамках публично-частного партнерства с SIA CREB Riga, создавшем предприятия Clean R и Eco Baltia vide. Getliņi Eko и CREB Riga зарегистрировали предприятие Rīgas vides pakalpojumi, которое позже сменило название на Tīrīga.