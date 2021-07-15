В пятницу местами вновь ожидается гроза
В пятницу, 16 июля, в Латвии сохранится жаркая погода, во второй половине дня и вечером местами ожидаются грозы с ливнями и порывистым ветром, прогнозируют синоптики.
В пятницу, 16 июля, в Латвии сохранится жаркая погода, во второй половине дня и вечером местами ожидаются грозы с ливнями и порывистым ветром, прогнозируют синоптики.
Ожидается также переменная облачность и небольшой ветер. Температура ночью составит +18...+23 градуса, а днем - до +31...+33 градуса. На побережье воздух прогреется до +27...+30 градусов.
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В столице в пятницу будет преобладать переменная облачность, вероятность дождя с грозой не превышает 50%. Температура воздуха ночью будет не ниже +21...+23 градусов, а днем составит примерно +30 градусов. У моря - до +27.
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