Чт, 15.07.2021
Дельта-штамм коронавируса вызывает более тяжелое течение болезни, что приводит к увеличению числа госпитализированных, в том числе молодых людей и детей. Министерство юстиции
Министерство юстиции

В пятницу местами вновь ожидается гроза

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В пятницу, 16 июля, в Латвии сохранится жаркая погода, во второй половине дня и вечером местами ожидаются грозы с ливнями и порывистым ветром, прогнозируют синоптики.

Ожидается также переменная облачность и небольшой ветер. Температура ночью составит +18...+23 градуса, а днем - до +31...+33 градуса. На побережье воздух прогреется до +27...+30 градусов.

Галерея: Ливни в Риге

В столице в пятницу будет преобладать переменная облачность, вероятность дождя с грозой не превышает 50%. Температура воздуха ночью будет не ниже +21...+23 градусов, а днем составит примерно +30 градусов. У моря - до +27.

Галерея: Разрушение после грозы в Даугавпилсе


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