В пятницу местами вновь ожидается гроза

Ожидается также переменная облачность и небольшой ветер. Температура ночью составит +18...+23 градуса, а днем - до +31...+33 градуса. На побережье воздух прогреется до +27...+30 градусов.

В столице в пятницу будет преобладать переменная облачность, вероятность дождя с грозой не превышает 50%. Температура воздуха ночью будет не ниже +21...+23 градусов, а днем составит примерно +30 градусов. У моря - до +27.