Чт, 15.07.2021
На создание действующей вакцины потребовались годы работы, а болезни существовали десятилетиями. Андрис Амбайнис, математик, ученый и профессор Латвийского университета
Андрис Амбайнис, математик, ученый и профессор Латвийского университета

Латвия на 16 месте по заболеваемости коронавирусом среди стран ЕС и ЕЭЗ

ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

В связи с тем, что в ряде стран Европы ухудшилась эпидемиологическая ситуация, Латвия занимает 16-е место среди стран Европейского союза (ЕС) и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) по распространенности Covid-19, свидетельствуют данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

На прошлой неделе Латвия занимала 12-е место, тогда как

еще в середине июня в Латвии была самая высокая заболеваемость Covid-19 в ЕС.

По данным ECDC, за предыдущие две недели (с 28 июня по 11 июля), показатель кумулятивной заболеваемости на 100 000 населения в Латвии снизился до 36,12 случая. До начала этой недели показатель заболеваемости был выше:

  • на Кипре,
  • в Испании,
  • Португалии,
  • Люксембурге,
  • Греции,
  • Ирландии,
  • Дании,
  • Мальте,
  • Нидерландах,
  • Бельгии,
  • Лихтенштейне,
  • Норвегии,
  • Франции,
  • Финляндии
  • и Эстонии.

Самый высокий уровень заболеваемости в настоящее время на Кипре - 1068 случаев на 100 000 населения, а самый низкий в Польше - 3,1 случая на 100 000 населения.

По данным ECDC, в Эстонии двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 человек вырос до 39,5 случая, в Литве - до 20,6 случая.

Зеленая зона

Латвия с другими странами Балтии включена в зеленую зону карты ECDC о рисках поездок.

Большая часть регионов Европы находятся в зеленой зоне. Только Кипр, несколько регионов Испании и Нидерландов входят в темно-красную. Португалия, Мальта, остальные регионы Испании и Нидерландов, некоторые регионы Греции, Бельгии и Дании находятся в красной зоне. В оранжевой зоне находятся Ирландия, ряд регионов Греции, Бельгия, Хорватия, Франция, Дания, Швеция, Норвегия и Финляндия.

 

НАВЕРХ
Back