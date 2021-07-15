Латвия на 16 месте по заболеваемости коронавирусом среди стран ЕС и ЕЭЗ

На прошлой неделе Латвия занимала 12-е место, тогда как
еще в середине июня в Латвии была самая высокая заболеваемость Covid-19 в ЕС.
По данным ECDC, за предыдущие две недели (с 28 июня по 11 июля), показатель кумулятивной заболеваемости на 100 000 населения в Латвии снизился до 36,12 случая. До начала этой недели показатель заболеваемости был выше:
- на Кипре,
- в Испании,
- Португалии,
- Люксембурге,
- Греции,
- Ирландии,
- Дании,
- Мальте,
- Нидерландах,
- Бельгии,
- Лихтенштейне,
- Норвегии,
- Франции,
- Финляндии
- и Эстонии.
Самый высокий уровень заболеваемости в настоящее время на Кипре - 1068 случаев на 100 000 населения, а самый низкий в Польше - 3,1 случая на 100 000 населения.
По данным ECDC, в Эстонии двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 человек вырос до 39,5 случая, в Литве - до 20,6 случая.
Латвия с другими странами Балтии включена в зеленую зону карты ECDC о рисках поездок.
Большая часть регионов Европы находятся в зеленой зоне. Только Кипр, несколько регионов Испании и Нидерландов входят в темно-красную. Португалия, Мальта, остальные регионы Испании и Нидерландов, некоторые регионы Греции, Бельгии и Дании находятся в красной зоне. В оранжевой зоне находятся Ирландия, ряд регионов Греции, Бельгия, Хорватия, Франция, Дания, Швеция, Норвегия и Финляндия.