Латвия на 16 месте по заболеваемости коронавирусом среди стран ЕС и ЕЭЗ

На прошлой неделе Латвия занимала 12-е место, тогда как

еще в середине июня в Латвии была самая высокая заболеваемость Covid-19 в ЕС.

По данным ECDC, за предыдущие две недели (с 28 июня по 11 июля), показатель кумулятивной заболеваемости на 100 000 населения в Латвии снизился до 36,12 случая. До начала этой недели показатель заболеваемости был выше:

на Кипре,

в Испании,

Португалии,

Люксембурге,

Греции,

Ирландии,

Дании,

Мальте,

Нидерландах,

Бельгии,

Лихтенштейне,

Норвегии,

Франции,

Финляндии

и Эстонии.

Самый высокий уровень заболеваемости в настоящее время на Кипре - 1068 случаев на 100 000 населения, а самый низкий в Польше - 3,1 случая на 100 000 населения.

По данным ECDC, в Эстонии двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 человек вырос до 39,5 случая, в Литве - до 20,6 случая.

Зеленая зона

Латвия с другими странами Балтии включена в зеленую зону карты ECDC о рисках поездок.