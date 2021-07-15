Дело о рабском труде: предприятие, на котором бесплатно работали зависимые, ни о чем не подозревало

"Мы шокированы такими новостями и хотели бы указать, что мы категорически против любого неправомерного использования рабочей силы", - сказал Бредикс, добавив, что компания приостанавливает сотрудничество с обществом до выяснения обстоятельств.

По словам Бредикса, Dimdiņi Agro сотрудничало с Neatkarība Balt. с 2015 года примерно по два-три месяца в году.

Он подчеркнул, что у компании не было никакой информации или жалоб от сотрудников на условия в обществе, которые могли бы вызвать какие-либо подозрения.

Бредикс также отметил, что услуги общества на одного сотрудника были в среднем дороже, чем у местных сотрудников, что также не давало Dimdiņi Agro оснований подозревать Neatkarība Balt. в нарушениях при приеме на работу.

При этом он признал, что услуги рабочей силы от Neatkarība Balt. не всегда были надлежащего качества, но сотрудничество со стороны Dimdiņi Agro воспринималось не только как оказание услуги, но и как помощь общественной благотворительной организации.

Бредикс также сообщил, что плата за услугу рассчитывалась по тарифу, указанному в договоре, и перечислялась на счет ассоциации в среднем один раз в неделю после выставления счета.

Согласно Регистру общественных благотворительных организаций Службы государственных доходов, Neatkarība Balt. получила статус общественной благотворительной организации 6 октября 2008 года и представляет секторы благотворительности и развития гражданского общества.

Галерея: Фото полиции из центров Neatkarība Balt.

Уже сообщалось, что общество Neatkarība Balt., используя уязвимость попавших к ним "в плен" нарко- и алкозависимых, в течение нескольких лет насильно трудоустраивало их на физически тяжелые и длительные полевые и лесозаготовительные работы, подтвердил на пресс-конференции заместитель начальника Государственной полиции и начальник Главного управления криминальной полиции Андрей Гришин.