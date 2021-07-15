Пт, 16.07.2021
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В Лиепае задержан мужчина - возможно, он убил свою мать

ФОТО: shutterstock.com

В Лиепае полицией задержан мужчина по подозрению в убийстве своей матери, сообщает Мадара Шершнева, старший специалист по связям с общественностью и сотрудничеству Курземского регионального управления Государственной полиции.

В среду, 14 июля, в 20:45 Государственная полиция получила из медицинского учреждения информацию о том, что в Эзеркрастском микрорайоне Лиепаи в квартире многоквартирного дома пострадала женщина. Медики скорой медицинской помощи на месте происшествия констатировала смерть женщины.

По словам Шершневой, сотрудники Курземского регионального управления Государственной полиции задержали ее сына, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, по подозрению в нанесении телесных повреждений, в результате чего женщина погибла.

В настоящее время в Лиепайском отделении Курземского регионального управления Госполиции возбуждено уголовное дело по факту происшествия, выясняются его обстоятельства и причина смерти женщины.


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