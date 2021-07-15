Пт, 16.07.2021
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Латвийские регионы - чемпионы по заболеваемости коронавирусом. Где болеют больше?

Vecrīgas arhitektūra ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Из 37 новых случаев заражения Covid-19, выявленных в последний день, почти половина зарегистрирована в Риге, а общее количество случаев за 14 дней в столице достигло 246, следует из данных Центра по профилактике и контролю заболеваний (SPKC).

За прошедшие сутки в Риге зарегистрировано 17 новых случаев заражения. В итоге за две недели совокупное количество заболевших в столице на данный момент составляет 246 человек.

В других муниципалитетах в течение дня не было обнаружено значительного количества инфицированных.

По количеству заболевших за Ригой следует Тукумский район, где общее количество заболевших за последние две недели составило 28, а также Елгава (21 человек). За последние две недели в Балвском, Валкском и Вараклянском районах не было зарегистрировано ни одного пациента.

Кумулятивный показатель

Расчеты агентства LETA показывают, что 14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 Население Латвии в настоящее время составляет 28,6 случая.

В девяти муниципалитетах этот показатель выше, в том числе в четырех из них он превышен на 50%. Самая высокая заболеваемость на 100 000 жителей в Аугшдаугавском, Краславском, Тукумском, Сигулдском районах, Риге, Елгаве и Вентспилсе.

Уровень заболеваемости за 14 дней на 100 000 населения - это теоретический показатель, позволяющий сравнивать уровень заболеваемости в районах с разным населением и не указывающий конкретное количество случаев.

Из новых случаев, зарегистрированных накануне, девять относятся к возрасту от 20 до 29 лет, шесть пациентов зарегистрированы в трех возрастных группах - от 30 до 39 лет, от 50 до 59 лет и старше 70 лет. В других возрастных группах новых заболевших меньше.

Статистика

За последний день в Латвии было выявлено 37 новых случаев заражения Covid-19 и зарегистрирован один случай смерти.

Двухнедельная совокупная заболеваемость Covid-19 на 100 000 населения за последние 24 часа снизилась с 30,4 до 28,6 случаев. Последний раз совокупный показатель был ниже 30 случаев 3 октября прошлого года, когда он составлял 29,2.

За последний день в Латвии был проведен 6651 тест на Covid-19, при этом доля положительных случаев составила 0,6%.


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