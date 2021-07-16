Пт, 16.07.2021
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Два из трёх латвийских клубов пробились во второй раунд Лиги конференций

Дарко Лемайич ФОТО: https://www.facebook.com/fkrfs

В четверг, 15 июля, латвийские команды "Лиепая", "Валмиера" и РФШ провели ответные матчи первого отборочного раунда Лиги конференций.

"Валмиера" на рижском стадионе "Даугава" сыграла вничью с литовской "Судувой" (0:0) и по сумме двух встреч уступила команде из Мариямполе. Напомним, неделю назад подопечные Тамаза Пертии на выезде уступили со счётом 2:1, пропустив гол с пенальти на последних минутах встречи.

Во втором отборочном раунде Лиги конференций "Судува" сыграет с польским клубом "Ракув", за который выступает нападающий сборной Латвии Владислав Гутковскис.

В другом матче "Лиепая" на выезде одержала уверенную победу над македонским клубом "Струга" со счётом 4:1. Напомним, неделю назад у себя дома лиепайчане сыграли вничью (1:1). Таким образом, "Лиепая" по сумме двух встреч одержала победу со счётом 5:2 и вышла во второй раунд.

Голами в составе "Лиепаи" отметились Хоган Укпа, Евгений Берёзкин и бразилец Додо, который оформил дубль. Единственный гол в составе "Струги" забил Эмир Скендери.

Во втором отборочном раунде "Лиепаю" ждёт матч с ЦСКА из Болгарии. Это самая успешная футбольная команда Болгарии, завоевавшая 31 чемпионский титул и 20 Кубков Болгарии. 

Во второй отборочный раунд пробилась также РФШ, которая на выезде в овертайме обыграла фарерский клуб "Клаксвик" со счётом 4:2. Неделю назад рижане у себя дома потерпели поражение со счётом 2:3, но спустя семь дней смогли реабилитироваться и по сумме двух встреч (6:5) завоевали путёвку во второй раунд.

Стоит отметить, что РФШ должна была прибыть на Фарерские острова накануне, 14 июля, но из-за погодных условий латвийская команда вылетела только на следующий день.

Голами в составе РФШ отметились Виталий Ягодинский, Даркой Лемайич, Эмерсон и Томислав Шарич, который отличился во втором экстра-тайме. За "Клаксвик" точными ударами отметились Одмар Ферё и Дени Павлович.

В следующем раунде Лиги конференций РФШ ждёт матч против венгерского клуба "Академия Пушкаша", который в прошлом сезоне стал вице-чемпионом своей страны.

Напомним, накануне действующий чемпион Латвии "Рига" не смог преодолеть первый отборочный раунд Лиги чемпионов, уступив по сумме двух встреч шведскому "Мальмё" со счётом 2:1. После поражения в этом матче подопечные Андриса Рихертса продолжат выступления в Лиге конференций, где их ожидает македонский клуб "Шкендия".


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