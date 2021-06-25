Пт, 16.07.2021
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из сайта организации Neatkarība Balt., обвиняемой в торговле людьми

Издание "Проект" признали нежелательным в России. Там публиковали расследования про чиновников и политиков

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:

  • "Проект" признали нежелательной организацией
  • ВОЗ объявили о начале третьей волны коронавируса. В России - рекорд суточной смертности
  • Масштабные пожары в Якутии и смертоносные потопы в Германии

"Проект" признали нежелательной организацией

Генпрокуратура России 15 июля признала издание "Проект" (Project Media, Inc.) "нежелательной организацией", сообщается на сайте ведомства.

В надзорном органе посчитали, что деятельность организации "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации".

Главного редактора издания Романа Баданина, а также журналистов Ольгу Чуракову, Юлию Лукьянову и Марию Железнову включили в реестр "иностранных агентов". В этот список попали также журналисты "Открытых медиа" - главред Юлия Ярош и заместитель главреда Максим Гликин.

В конце июня у Романа Баданина и журналистов Марии Жолобовой и Михаила Рубина прошли обыски, после чего всех троих увезли на допросы. Теперь они свидетели по уголовному делу о клевете, которое касается материала четырехлетней давности: заявление написал предприниматель Илья Трабер.

Эти задержания и обыски произошли как раз в тот день, когда "Проект" выпустил новое расследование о главе МВД России Владимире Колокольцеве, его предполагаемых связях с криминалитетом и имуществе его семьи.

Все подробности - в новом выпуске!

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

 

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