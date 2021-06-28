Пт, 16.07.2021
Снимок, на котором мы запечатлены в момент, когда в нас ударила молния, был сделан в 17:05. Внезапно я оказалась на земле и больше ничего не слышала девушка, пережившая попадание молнии
девушка, пережившая попадание молнии

Выявлено 46 новых случаев Covid-19, кумулятивный показатель немного подрос

Пляж на Луцавсале. Иллюстративное фото ФОТО: Edijs Pālens/LETA

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 46 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC). Сообщений о смертях не поступало.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения в Латвии за сутки чуть подрос - с 28,6 до 28,9 случая. 

Всего за прошедшие сутки в Латвии сделано 7678 тестов на Covid-19. Доля положительных результатов составила 0,6%.

С начала пандемии Covid-19 выявлен в Латвии у 138 087 человек. За время пандемии умер 2541 человек, зараженный коронавирусом.


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