Выявлено 46 новых случаев Covid-19, кумулятивный показатель немного подрос

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения в Латвии за сутки чуть подрос - с 28,6 до 28,9 случая.

Всего за прошедшие сутки в Латвии сделано 7678 тестов на Covid-19. Доля положительных результатов составила 0,6%.