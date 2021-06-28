Выявлено 46 новых случаев Covid-19, кумулятивный показатель немного подрос
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 46 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC). Сообщений о смертях не поступало.
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 46 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC). Сообщений о смертях не поступало.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения в Латвии за сутки чуть подрос - с 28,6 до 28,9 случая.
Всего за прошедшие сутки в Латвии сделано 7678 тестов на Covid-19. Доля положительных результатов составила 0,6%.
С начала пандемии Covid-19 выявлен в Латвии у 138 087 человек. За время пандемии умер 2541 человек, зараженный коронавирусом.