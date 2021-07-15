Фото ⟩ В центре Таллинна окно весом полтонны опасно свесилось наружу. Отель оцепили полиция и спасатели

Спасательный департамент сообщил, что в 17:42 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в отеле Hilton на 12-м этаже во время мойки окон разбилось окно, которое весит примерно полтонны и опасно свешивается наружу. Полиция оцепила опасную зону, и спасателям удалось ликвидировать окно. Из-за упавших осколков никто не поранился.

Полиция уточнила, что опасное окно было ликвидировано к 19:08. К 19:30 с улицы были убраны осколки, на этом работа спасателей завершилась. К 19:45 дорога вновь была открыта для пешеходов, восстановление автобусного движения потребовало немного больше времени.